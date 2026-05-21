Diputados dio media sanción al recorte de subsidios al gas por zona fría

La iniciativa del Gobierno obtuvo 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones, y ahora pasará al Senado. Si se convierte en ley, el beneficio automático quedará limitado a Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que en zonas incorporadas en 2021, como parte de Córdoba, el subsidio se focalizará sólo en hogares vulnerables.

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del Gobierno que modifica el régimen de subsidios al consumo residencial de gas natural en zonas frías. La iniciativa fue aprobada este miércoles con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, y ahora deberá ser tratada por el Senado para convertirse en ley.

El cambio apunta a reducir el alcance geográfico del beneficio creado por la Ley 27.637, sancionada en 2021, que había ampliado el régimen de zona fría a departamentos de distintas provincias, entre ellas Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.

Si el proyecto es aprobado también en el Senado, el subsidio automático volverá a quedar concentrado en las zonas originalmente alcanzadas por el régimen: Patagonia, Malargüe y la Puna. En las áreas que fueron incorporadas en 2021, el beneficio dejará de aplicarse de manera generalizada y pasará a depender de criterios socioeconómicos.

Según la propuesta, en esas zonas templadas o intermedias sólo podrán mantener el descuento los hogares que acrediten ingresos iguales o inferiores a 3 canastas básicas totales para un hogar tipo, además de casos específicos como viviendas con certificado ReNaBaP o veteranos de Malvinas. Para hogares con integrantes con Certificado Único de Discapacidad, la inclusión quedará sujeta a evaluación de la Secretaría de Energía.

La discusión tuvo un impacto directo en Córdoba, donde el régimen vigente alcanza a 13 departamentos y a unas 688 mil familias, según estimaciones difundidas en la previa y durante el debate. Con la modificación, la provincia perdería el beneficio generalizado incorporado en 2021 y los descuentos quedarían limitados a usuarios inscriptos en el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados.

Desde el oficialismo, el diputado Facundo Correa Llano defendió el dictamen de mayoría y sostuvo que la reforma busca un sistema energético más sostenible y subsidios mejor direccionados. “Focalizar no es ajustar, es garantizar que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan, los hogares vulnerables”, afirmó durante el debate.

La oposición rechazó la medida y advirtió por el impacto en los usuarios residenciales y en sectores productivos de las provincias alcanzadas. El diputado Juan Pablo Luque, de Unión por la Patria, consideró que la modificación representa “un retroceso al federalismo”, mientras que Nicolás Massot cuestionó que no se haya incorporado un criterio más gradual asociado a la temperatura de cada región.

Entre los legisladores cordobeses, la votación también mostró diferencias. Diputados de La Libertad Avanza y bloques aliados acompañaron el proyecto, mientras que representantes de Provincias Unidas, Defendamos Córdoba y Unión por la Patria votaron en contra y advirtieron por el efecto que podría tener la quita del beneficio en la clase media y en las economías regionales.

El proyecto forma parte de la agenda energética y fiscal del Gobierno nacional, que sostiene que el régimen ampliado en 2021 extendió subsidios de manera indiscriminada. Para sus detractores, en cambio, la modificación implicará un aumento sensible en las boletas de gas de millones de usuarios que viven en zonas con bajas temperaturas pero podrían quedar fuera del beneficio automático.