Huerta Grande: está en marcha la obra de agua potable que alcanzará a 7.900 vecinos

Cuenta con un presupuesto de la Provincia superior a los 455 millones de pesos. Los trabajos incluyen una nueva perforación, sistema de cloración y cañerías de impulsión.

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, avanza con la ejecución de la obra de provisión de agua potable en Huerta Grande, departamento Punilla, que demandará una inversión superior a los $455 millones.

La intervención, que registra un avance del 21% y beneficiará a 7.900 habitantes, tiene como objetivo mejorar y asegurar el abastecimiento de agua potable ante el crecimiento demográfico sostenido de la localidad, que en la actualidad presenta deficiencias debido a que el caudal disponible resulta inferior a la demanda existente.

Los trabajos se concentran en el nexo del acueducto con la cisterna del pueblo, que permitirá derivar el recurso hídrico necesario.

En detalle

Los trabajos contemplan la ejecución de una nueva perforación para la extracción de agua, equipada con electrobomba sumergible, cañería de impulsión, tablero de comando y demás componentes necesarios para su correcto funcionamiento.

Además, se prevé la instalación de un sistema de dosificación de cloro con tanque de almacenamiento de hipoclorito de sodio, lo que permitirá mejorar la calidad del agua distribuida.

El proyecto incluye también la ejecución de cañerías de impulsión de aproximadamente 415 metros para vincular la nueva perforación con la cisterna existente, junto con la incorporación de sensores de nivel para optimizar el control del sistema.

Por otra parte, se realizará una nueva derivación sobre el acueducto existente en la intersección de la Ruta Nacional N°38 y calle Carlos Gardel, mediante la ejecución de un nudo de conexión y una cañería de aproximadamente 616 metros, que permitirá reforzar el abastecimiento hacia la cisterna ubicada en Carlos Gardel y Capitán Mario Arruabarrena.