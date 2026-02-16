Encontraron en Alta Gracia al hombre de 47 años desaparecido el viernes en Villa Carlos Paz

La Policía informó que fue localizado en Alta Gracia el hombre de 47 años cuya búsqueda se había activado en Villa Carlos Paz, y que se encuentra en buen estado de salud tras varios días ausente desde el viernes 13 de febrero.

