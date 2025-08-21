Emiliano Paredes: “Las elecciones de octubre marcarán si queremos un Estado con la gente adentro o con la gente afuera”

En una entrevista con VillaNos Radio, el intendente de Tanti y candidato a diputado nacional por Provincias Unidas defendió la construcción multipartidaria que integra, fue crítico de la conducción radical provincial y planteó que el desafío central es definir el rol del Estado. Con un discurso de fuerte tono social, remarcó la necesidad de gobernar “con la gente adentro”.

El intendente de Tanti, Emiliano Paredes, ocupa el noveno lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales de Provincias Unidas que encabeza Juan Schiaretti. En diálogo con VillaNos Radio, explicó que su candidatura es parte de un proceso colectivo de intendentes que buscan poner en agenda la voz del interior frente a lo que considera una ausencia del gobierno nacional.

Elecciones que definen un modelo de Estado

Para Paredes, los comicios legislativos de octubre serán mucho más que una renovación parlamentaria. “Las elecciones de medio término marcan qué Estado queremos: si un Estado ausente o un Estado con la gente adentro”, sostuvo.

En su mirada, lo que está en juego es un debate de fondo sobre el rol del Estado en la vida de los ciudadanos. “Queremos gobernar con la gente adentro, con obras, con educación, con salud. No con la patria financiera”, enfatizó.

Su candidatura y Provincias Unidas

El intendente aseguró que su incorporación a la lista no es sorpresiva, sino el resultado de un trabajo articulado entre más de 100 intendentes. “Ya es hora. Estamos asumiendo las consecuencias de un gobierno nacional totalmente ausente con nosotros, con la provincia en general, en municipios cada vez más ahorcados”, explicó.

Definió su aporte como la posibilidad de hacer ver la realidad de las localidades del interior. “El aporte es simplemente ver y acercar a la sociedad lo que estamos sufriendo y las cosas que se pueden ir mejorando.”

Además, subrayó que Provincias Unidas trasciende al peronismo cordobés: “En Provincias Unidas tenemos referentes que no son peronistas: ahí están Pullaro en Santa Fe, Valdés en Corrientes. Esto no es un proyecto de un solo partido, es una construcción que tiene que ver con gobernadores e intendentes que estamos defendiendo a nuestros vecinos.”

Críticas al radicalismo

Aunque proviene de las filas radicales, Paredes fue tajante al criticar la conducción partidaria provincial. “El partido radical, mirá la consecuencia que llega: faltando un día no sabías quién era el candidato, que si iba a haber interna o no. Es lo que viene en consecuencia hace tiempo y acá están los resultados.”

Cuestionó que las decisiones se reduzcan a pequeños círculos. “La situación partidaria del radicalismo hace tiempo, te estoy hablando de hace años, que se concretó entre cinco o seis manzanas. Son diez o quince familias que buscan el destino de un radicalismo que cada vez viene descendiendo más.”

El pacto con el gobierno provincial

Paredes destacó el acompañamiento del gobierno cordobés como sostén frente a la ausencia de la Nación. “La situación que nosotros estamos viviendo es muy compleja… nos hemos sentido contenidos por un gobierno provincial. Y esto se viene trabajando hace tiempo, que tiene que ver con ese pacto de gobernabilidad que tenemos con el gobernador.”

En ese sentido, remarcó: “Cada lugar de Córdoba tiene una obra dada por el Estado provincial y desde el Estado nacional no estamos recibiendo ninguna obra, obras que no pueden costear los municipios. La situación se ha puesto compleja.”

El modelo de Estado en discusión

El intendente insistió en que lo central es definir qué Estado se quiere para el futuro. “Creo que ya el concepto instalado es la ideología y lo que hay que aportar desde el Estado: si queremos un Estado con la gente adentro o con la gente afuera.”

Recordó que las políticas de las últimas décadas dejaron consecuencias negativas para los sectores populares: “Ya lo hemos vivido en los gobiernos militares, lo hemos vivido en el neoliberalismo de Menem, lo vimos en parte con la presidencia de Mauricio Macri. Los resultados siempre fueron los mismos: aumento de tarifas, deuda externa, FMI, la apertura de importaciones, el poder adquisitivo bajo, toda la plata para los grandes empresarios y la gente afuera.”

Recepción y proyección política

Sobre cómo cayó su candidatura en Tanti, Paredes contó que recibió un apoyo importante: “Lo han tomado muy bien. Muchos dirigentes se han arrimado y han acompañado. Obviamente que va a tener de las dos caras, porque algunos lo llamarán traición, otros lo llamarán ‘¿por qué te fuiste con los otros?’.”

Sin embargo, enfatizó que su compromiso es con la comunidad antes que con un partido: “Esto no es una cuestión de andar peleando por la bandería política. Nos han elegido para satisfacer necesidades en un contexto muy complejo. Uno lo hace por Tanti y por la región de Punilla entera también.”

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de proyectarse en un espacio más amplio: “Siento que es el momento de empezar a hablar los dirigentes entre nosotros, descubrir ciertas falencias que están siendo muy malas para la sociedad, y está bueno que haya intendentes que estén representando a las comunidades ante la provincia.”

Un dirigente joven con perfil crítico

Desde Tanti, Paredes se posiciona como una nueva referencia en la política cordobesa. Su perfil combina juventud, gestión local, críticas al gobierno nacional, cuestionamientos a la conducción radical y una apuesta a la construcción multipartidaria.

“En cotubre la gente va a decidir. Está la oportunidad de votar, de recuperar esta democracia que nos dejó Alfonsín, que cada vez menos gente va a votar, pero estamos eligiendo los destinos del país y está en nosotros seducir a las masas y explicarle cuál es el proyecto que tenemos”, cerró.