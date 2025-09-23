El nuevo monarca del fútbol: Dembélé se impone en el Balón de Oro 2025

Este lunes, Ousmane Dembélé fue elegido Balón de Oro masculino tras una temporada sobresaliente con el PSG; superó a Lamine Yamal, quien quedó en segundo lugar.

Ousmane Dembélé obtuvo el Balón de Oro masculino 2025, coronando una temporada excepcional con el Paris Saint-Germain. Fue elegido como el mejor futbolista del año durante la gala de France Football celebrada en París, donde compañeros clave como Lamine Yamal y Vitinha también figuraron entre los más destacados.

El francés tuvo una campaña sobresaliente: fue determinante en el PSG al conseguir varios títulos nacionales, entre ellos la Ligue 1 y la Champions League, una hazaña histórica para el club. Sumó más de 35 goles y 15 asistencias, aportando tanto en el juego ofensivo como en la presión que exigía el entrenador.

Lamine Yamal, a sus 18 años, fue el gran rival este año; destacó en Barcelona con una de sus mejores temporadas, ganó varios trofeos locales y se consagró como una de las promesas firmes del fútbol mundial. A pesar de su juventud, estuvo muy cerca del premio; finalmente terminó segundo.

La gala reconoció además otros premios destacados: Aitana Bonmatí se quedó con el premio femenino, el PSG fue elegido mejor club masculino, Luis Enrique recibió el Trofeo Johan Cruyff por su labor como entrenador, y Lamine Yamal se llevó el Trofeo Kopa al mejor jugador Sub-21.