La Cámara de Turismo y la Municipalidad presentarán este miércoles “Carlos Paz Brilla – Navidad 2026”, una propuesta que busca sumar al sector comercial y turístico a la ambientación navideña de la ciudad. Habrá premios para los participantes.

Con la llegada de diciembre y las fiestas de fin de año cada vez más cerca, Villa Carlos Paz se prepara para sumar color, luces y espíritu navideño a sus calles y establecimientos comerciales.

La Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz, junto a la Municipalidad, presentará este miércoles 25 de noviembre el concurso “Carlos Paz Brilla – Navidad 2026”, una iniciativa que busca incentivar la decoración de comercios y espacios vinculados con la actividad turística.

La propuesta apunta a que distintos sectores de la ciudad se sumen a la ambientación navideña, transformando vidrieras, fachadas y establecimientos en espacios atractivos tanto para los vecinos como para los turistas que comienzan a llegar con la proximidad de la temporada de verano.

Además de contribuir a la imagen de la ciudad durante las fiestas, los comercios y prestadores que participen tendrán la posibilidad de competir por premios, cuyos detalles serán anunciados durante la presentación oficial.

El lanzamiento se realizará a las 11, en el Auditorio Municipal, y estará destinado a dar a conocer las características del concurso, las novedades de esta edición y las condiciones para sumarse.

Desde la Cámara de Turismo invitaron a comerciantes y prestadores a participar de la convocatoria, con la intención de que la decoración navideña se convierta en una propuesta compartida que acompañe el movimiento comercial y turístico de fin de año.

La presentación del miércoles será el punto de partida de “Carlos Paz Brilla – Navidad 2026”, una invitación a que la ciudad reciba las fiestas con una ambientación especial y la participación de sus distintos sectores económicos.