El Vaticano publicó una selección de escritos personales de Jorge Mario Bergoglio que abarcan más de tres décadas. El libro expone sus temores, una profunda crisis entre 2021 y 2022, el impacto de los abusos sexuales en Chile y las experiencias místicas que mantuvo en reserva durante su vida.

Una profunda crisis espiritual que atravesó durante su pontificado, experiencias en las que creyó encontrarse con el demonio, angustias por los abusos sexuales dentro de la Iglesia y una permanente preocupación por los riesgos del ejercicio del poder. Esos son algunos de los aspectos hasta ahora desconocidos de la vida del papa Francisco que salen a la luz con la publicación de sus escritos más íntimos.

El Vaticano presentó este martes «El diario personal del Papa Francisco», un libro elaborado por el cardenal argentino Víctor Manuel «Tucho» Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y uno de los colaboradores más cercanos de Jorge Mario Bergoglio.

La obra reúne anotaciones que el pontífice realizó de manera intermitente entre el 20 de diciembre de 1992 y el 18 de agosto de 2024, primero como obispo y arzobispo de Buenos Aires y después como máxima autoridad de la Iglesia católica.

Los textos fueron escritos en una antigua agenda de tapas negras que Bergoglio conservó durante décadas y llevó consigo al Vaticano cuando fue elegido Papa en marzo de 2013.

Su publicación, realizada en cinco idiomas y con distribución prevista en 94 países, permite conocer una dimensión de Francisco que permaneció prácticamente oculta detrás de su actividad pública: la de un hombre atravesado por dudas, temores y conflictos interiores, que encontraba en la oración un espacio para examinar sus propias decisiones.

Una crisis espiritual que duró casi dos años

Uno de los aspectos más significativos del libro es la revelación de una profunda crisis espiritual que Francisco atravesó entre 2021 y 2022, cuando ya llevaba varios años al frente de la Iglesia.

En sus anotaciones describió ese período como una etapa de oscuridad, agotamiento y desolación, atravesada por problemas de salud y por las presiones que implicaba tomar decisiones sobre el gobierno del Vaticano.

El conflicto también estaba relacionado con su manera de ejercer la autoridad.

Según explica Fernández, el pontífice temía caer en una suerte de omnipotencia, convencerse de que podía resolver por sí mismo todos los problemas y terminar utilizando el poder de una manera contraria a sus convicciones religiosas.

En ese contexto, Francisco comenzó a cuestionar su tendencia a intervenir personalmente en demasiadas situaciones, asumir responsabilidades ajenas y pretender encontrar soluciones para todos.

El cardenal sostuvo que esa crisis, cuya intensidad desconocían incluso personas cercanas al Papa, terminó dando lugar a una transformación de su espiritualidad.

Hacia fines de 2022, Bergoglio consideraba que había logrado superar aquella etapa mediante una confianza más profunda en Dios y una aceptación de sus propias limitaciones.

Fernández relaciona ese proceso con dos de los últimos documentos importantes de su pontificado: la exhortación apostólica C’est la confiance, publicada en 2023, y la encíclica Dilexit nos, de 2024, centrada en el amor humano y divino de Jesucristo.

Las experiencias en las que creyó ver al demonio

Las anotaciones también contienen relatos de experiencias místicas que Francisco nunca había contado públicamente con semejante detalle.

El pontífice escribió que en distintas oportunidades creyó percibir de manera concreta la presencia del demonio y recordó tres episodios especialmente intensos.

Los dos primeros ocurrieron durante sus años en Buenos Aires: uno mientras regresaba a su casa en automóvil y otro durante una celebración religiosa.

En ambos casos describió una figura cuya mirada permaneció grabada en su memoria.

La tercera experiencia estuvo vinculada con su regreso de Chile, en 2018, después de un viaje que terminó envuelto en una fuerte controversia por los abusos sexuales cometidos por integrantes del clero y las denuncias de encubrimiento.

En una anotación posterior, Francisco recordó haber percibido nuevamente aquella presencia, esta vez acompañada por una voz que interpretó como una manifestación del mal.

Los relatos forman parte de la manera en que Bergoglio experimentaba y comprendía su vida espiritual. Fernández explicó que el Papa interpretaba esos episodios como advertencias sobre las tentaciones que podían apartarlo de su misión.

En el último registro de su diario, fechado el 18 de agosto de 2024, volvió sobre aquellas experiencias y expresó su deseo de mantenerse atento y buscar la protección de la Virgen.

El impacto de los abusos sexuales en Chile

El escándalo de los abusos sexuales dentro de la Iglesia chilena ocupa un lugar especialmente doloroso en los escritos.

Durante su visita a Chile, en enero de 2018, Francisco había defendido inicialmente al obispo Juan Barros, cuestionado por presunto encubrimiento de los abusos cometidos por el sacerdote Fernando Karadima.

Su posición provocó un fuerte rechazo de las víctimas y una crisis que terminó obligándolo a revisar lo sucedido.

Después de ordenar una investigación, el Papa reconoció que había recibido información equivocada y que no había comprendido la verdadera dimensión del problema.

Sus apuntes personales revelan el impacto que tuvo aquel episodio.

Francisco expresó vergüenza por los hechos que salieron a la luz y por el daño provocado a la Iglesia. También vinculó aquella crisis con las experiencias espirituales que describía como encuentros con el mal.

En una anotación del 7 de junio de 2018, escribió que había experimentado una visión de la entrada al infierno, una imagen que relacionó con la fuerza de las tentaciones y con los graves acontecimientos que atravesaba la institución.

La experiencia quedó asociada en sus escritos con la necesidad de conversión y con la responsabilidad de afrontar los abusos y sus consecuencias.

Los argentinos y la dificultad para decir que no

El libro también ofrece detalles sobre una relación particularmente compleja para Francisco: la que mantuvo con sus compatriotas después de convertirse en Papa.

Bergoglio reconoció que recibía constantemente a personas que llegaban desde la Argentina para plantearle problemas personales, solicitar intervenciones o pedir ayuda en asuntos de diversa importancia.

Su disposición a escuchar y atender esos pedidos terminó convirtiéndose en una dificultad para organizar el trabajo cotidiano.

En una anotación de noviembre de 2018, expresó que los encuentros con argentinos le consumían demasiado tiempo y provocaban retrasos en sus demás responsabilidades.

Fernández explica que detrás de esa situación aparecía uno de los conflictos interiores más persistentes del pontífice: su dificultad para establecer límites y aceptar que no podía resolver todos los problemas.

El cardenal vincula esa actitud con el temor de Francisco a caer en una concepción omnipotente de sí mismo.

De esta manera, los apuntes revelan que la relación del Papa con los argentinos no estuvo marcada únicamente por el afecto y la cercanía, sino también por las exigencias personales que le generaba responder a las expectativas depositadas en él.

Cómo llegaron los diarios a convertirse en un libro

La publicación de estos escritos fue una decisión que comenzó a tomar forma cuando Francisco todavía vivía.

Fernández relató que, durante una conversación privada en la residencia de Santa Marta, el Papa le mostró una antigua agenda junto con otros documentos personales.

En aquella oportunidad le indicó que, llegado el momento, evaluara qué contenidos podían resultar útiles para la formación espiritual de otras personas.

Después de la muerte de Francisco, ocurrida el 21 de abril de 2025, el cardenal conversó con León XIV sobre la existencia del material y recibió su aprobación para organizarlo y publicarlo.

El actual pontífice facilitó el acceso a los escritos, que Fernández seleccionó y acompañó con explicaciones destinadas a contextualizar las anotaciones.

El libro no reproduce la totalidad del material original.

El responsable de la edición dejó afuera registros cotidianos sin relevancia para el propósito de la obra, algunas referencias a la intimidad de personas que permanecen con vida y pasajes escritos mediante signos que no podían interpretarse con certeza.

Fernández explicó que decidió conservar incluso anotaciones que podían resultar sorprendentes o difíciles de comprender, siempre que contribuyeran a conocer la experiencia espiritual de Bergoglio.

El Francisco que permaneció fuera de la vida pública

La obra muestra también a un hombre que temía equivocarse, que reconocía sus debilidades y que llegó a preguntarse si estaba verdaderamente a la altura de sus responsabilidades.

En distintos pasajes aparecen el cansancio físico, el temor a causar daño, la preocupación por la muerte y una intensa vida de oración.

Esa dimensión convivía con la figura pública del pontífice argentino, reconocido por sus posiciones sobre la pobreza, las migraciones, la desigualdad y la necesidad de transformar determinadas prácticas dentro de la Iglesia.

Para Fernández, los escritos permiten comprender de qué manera las convicciones religiosas de Francisco estaban relacionadas con su preocupación por la dignidad humana y la situación de los sectores más vulnerables.

El libro también recupera la importancia que Bergoglio otorgaba a la devoción popular, especialmente a san José, la Virgen María y santa Teresa de Lisieux.

«El diario personal del Papa Francisco» ofrece así una perspectiva diferente sobre los doce años de su pontificado.

No se concentra en las decisiones institucionales, las disputas eclesiásticas o los acontecimientos políticos que marcaron su gobierno, sino en los conflictos personales y espirituales que atravesaba mientras enfrentaba esas responsabilidades.

A más de un año y medio de su muerte, los escritos privados de Jorge Mario Bergoglio incorporan una nueva dimensión para comprender su figura: la de un Papa que, mientras ejercía una de las mayores autoridades religiosas del mundo, convivía con sus propios temores y cuestionaba permanentemente la manera de ejercer el poder.