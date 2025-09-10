El Gobierno restituyó el Ministerio del Interior y designó a Lisandro Catalán como titular

Tras la derrota electoral en Buenos Aires, Milei recuperó el rango ministerial de Interior y conformó una Mesa Federal para recomponer el vínculo con gobernadores afines.

El Gobierno nacional anunció este martes la restitución del Ministerio del Interior, que había sido reducido a secretaría en junio de 2024, y designó a Lisandro Catalán como nuevo titular de la cartera.

La decisión se tomó luego del resultado adverso que sufrió La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses, en un intento por fortalecer la relación con los mandatarios provinciales y otorgar mayor peso político al área.

La Mesa Federal

El presidente Javier Milei encabezó en Casa Rosada una reunión junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el flamante ministro Catalán. Allí se confirmó la creación de la Mesa Federal, instancia que buscará articular con gobernadores “afines” para avanzar en las reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo.

Francos expresó en redes sociales: “Siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán”.

Siguiendo las instrucciones del Presidente @jmilei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía @LuisCaputoAR, y el flamante Ministro del Interior @catalanlisandro.



— Guillermo Francos (@GAFrancosOk) September 10, 2025

Vuelta al rango ministerial

El Ministerio del Interior había perdido su rango el 4 de junio de 2024, tras la salida del entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse, pero en la Casa Rosada consideran que la jerarquización devolverá a Catalán una herramienta clave para negociar con las provincias. Hasta el momento se desempeñaba como vicejefe de Gabinete del Interior.

Equipo de gestión

Catalán ya participó de la tercera reunión de Gabinete de la semana, junto al presidente y ministros Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano), Luis Petri (Defensa), Mario Lugones (Salud), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Caputo (Economía).

También integran el núcleo de coordinación Karina Milei (Secretaría General de la Presidencia), María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica), el vocero Manuel Adorni y el asesor Santiago Caputo.