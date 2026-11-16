El legislador provincial cuestionó a los dirigentes de la UCR que consideran necesario un acuerdo con los libertarios para derrotar al peronismo cordobés en 2027. En una entrevista con La Jornada, durante el encuentro de UCR de Pie en Villa Carlos Paz, advirtió que esa estrategia profundiza la pérdida de identidad del partido y enumeró las políticas que no estaría dispuesto a aplicar desde un eventual gobierno radical: transferir la Caja de Jubilaciones a la Nación, recortar derechos de los trabajadores y jubilados, restringir la salud pública o reducir la asistencia estatal a los sectores más vulnerables.

Dante Rossi quiere que el radicalismo vuelva a gobernar Córdoba, pero considera que ese objetivo pierde sentido si para conseguirlo debe renunciar a sus ideas y adoptar las políticas de Javier Milei. El legislador provincial rechazó la estrategia de los dirigentes de la UCR que promueven un acuerdo electoral con La Libertad Avanza y advirtió que esa búsqueda está profundizando una crisis de identidad dentro del partido.

“El partido ha perdido identidad. Pierde identidad cuando permanentemente suplicamos una alianza con La Libertad Avanza”, afirmó durante una entrevista con La Jornada, al finalizar el encuentro de UCR de Pie realizado en Villa Carlos Paz que tuvo al diputado nacional Pablo Juliano como invitado especial.

La elección del verbo no fue casual. Rossi no habló de conversaciones entre fuerzas políticas ni de la posibilidad de encontrar coincidencias para construir una alternativa de gobierno. Cuestionó lo que interpreta como una insistencia de determinados dirigentes radicales por integrarse a un espacio cuyo programa considera incompatible con los principios de la UCR.

“El radicalismo no tiene nada que ver con La Libertad Avanza”, sostuvo.

Su posición adquiere especial relevancia en el escenario cordobés, donde diferentes sectores opositores buscan construir una coalición suficientemente amplia como para disputar la Gobernación en 2027, después de casi tres décadas de gobiernos peronistas.

Rossi comparte ese objetivo. Lo que rechaza es que derrotar al oficialismo provincial se convierta en una justificación para aceptar cualquier alianza, independientemente de las políticas que sus integrantes pretendan implementar.

“Yo quiero llegar, ganarle al peronismo, pero con nuestras propias ideas y nuestros propios valores”, afirmó.

Y para explicar qué significa esa diferencia, dejó de lado las generalidades sobre la identidad partidaria y enumeró decisiones concretas que no estaría dispuesto a adoptar desde el gobierno de Córdoba.

Ganar una elección, ¿para hacer qué?

Durante la entrevista, La Jornada le planteó uno de los argumentos que suelen utilizarse contra quienes rechazan acuerdos con La Libertad Avanza: que dividir a la oposición puede terminar favoreciendo la continuidad del peronismo.

Rossi no aceptó esa disyuntiva.

Su respuesta fue que la necesidad de construir una alternativa electoral no puede estar separada del programa que esa fuerza pretende llevar adelante una vez que llegue al poder.

“Yo no quiero llegar al gobierno de Córdoba para aplicar una alianza con La Libertad Avanza, para transferir la Caja de Jubilaciones a la Nación, para aplicarle motosierra a los policías, a los docentes, a los jubilados, para restringir los servicios de la salud pública, para que el Estado no tienda la mano en un momento tan complicado social como este”, expresó.

La enumeración constituye el núcleo de su rechazo a un entendimiento con los libertarios.

Rossi no presentó esas medidas como decisiones ya acordadas por una eventual coalición provincial. Las utilizó para explicar qué orientación de gobierno considera incompatible con los valores que debería defender el radicalismo.

La primera diferencia que identificó fue la preservación de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, cuyo traspaso a la Nación rechaza expresamente.

También se opuso a trasladar una política de recortes sobre los trabajadores provinciales, particularmente policías y docentes, y sobre los jubilados.

En materia sanitaria, defendió el mantenimiento de los servicios públicos y cuestionó una concepción del Estado que, según su interpretación, podría restringir la capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.

Su posición se extiende a las personas con discapacidad, las pequeñas y medianas empresas y los sectores más afectados por la crisis económica.

“Nosotros queremos defender a los jubilados, queremos defender a las personas con discapacidad, queremos defender a las pymes, queremos defender a los que más sufren la crisis”, sostuvo.

Para Rossi, esas prioridades forman parte de una tradición política que el radicalismo debería reivindicar frente a la orientación del gobierno nacional.

El desacuerdo con La Libertad Avanza no se limita, entonces, a las candidaturas o a la conducción de una eventual coalición. Se relaciona con el papel que debe cumplir el Estado y con las decisiones que un gobierno debería adoptar ante las dificultades económicas y sociales.

La defensa de un Estado que “tienda la mano”

Uno de los aspectos centrales del planteo de Rossi es que la crisis exige una presencia activa del Estado, especialmente para acompañar a quienes cuentan con menos recursos para enfrentarla.

El legislador considera que un eventual gobierno radical debería tener entre sus prioridades la defensa de los derechos de los jubilados, el acceso a la salud, las políticas destinadas a las personas con discapacidad y el respaldo a los sectores productivos.

Su referencia a las pymes incorpora a esa discusión la situación de las actividades económicas que enfrentan dificultades y sostienen buena parte del empleo.

Desde esa perspectiva, Rossi cuestiona que el radicalismo pueda presentarse como una fuerza comprometida con esas prioridades y, al mismo tiempo, buscar una alianza con un espacio cuya orientación política rechaza.

La discusión también alcanza al estilo de conducción del presidente.

“Estamos horrorizados con un discurso presidencial que insulta al que piensa distinto y al periodismo en general”, afirmó.

La crítica incorpora una dimensión institucional a sus diferencias con Milei: la relación entre el poder político, quienes expresan posiciones contrarias y los medios de comunicación.

Así, el rechazo de Rossi combina una defensa de determinadas políticas sociales y económicas con una concepción de la convivencia democrática que considera propia del radicalismo.

No plantea que la UCR deba renunciar a disputar el gobierno de Córdoba por esas diferencias.

Por el contrario, sostiene que debería recuperar protagonismo precisamente para ofrecer un programa alternativo.

“En vez de suplicar todos los días una alianza”

Rossi considera que una parte importante de la dirigencia radical está dedicando demasiados esfuerzos a las negociaciones electorales y demasiado pocos a explicar qué propone para mejorar las condiciones de vida de los cordobeses.

En su mirada, la pérdida de identidad partidaria se manifiesta cuando la discusión pública gira casi exclusivamente alrededor de acuerdos, candidaturas y posibilidades de triunfo.

El legislador reclama invertir ese orden.

“Creo que es más importante, en vez de suplicar todos los días una alianza con La Libertad Avanza, que salgamos como partido a decir qué es lo que nosotros planteamos para que los cordobeses vivan mejor”, sostuvo.

La frase expresa una diferencia que Rossi considera fundamental: no alcanza con compartir el objetivo de derrotar a un gobierno para compartir también un proyecto de gobierno.

Una coalición puede reunir a dirigentes que coincidan en la necesidad de desplazar al peronismo provincial, pero eso no significa que tengan las mismas ideas sobre jubilaciones, educación, salud, políticas sociales o desarrollo económico.

Para el legislador, esas diferencias deberían discutirse antes de definir los acuerdos electorales y no quedar relegadas hasta después de una eventual victoria.

Su planteo es que el radicalismo recupere primero una propuesta reconocible ante la sociedad y, desde esa identidad, busque construir los apoyos necesarios para volver a gobernar.

De lo contrario, considera que podría terminar aportando su estructura y su trayectoria a una fuerza que impulse decisiones contrarias a las convicciones que dice representar.

Un partido que necesita volver a debatir

Las declaraciones de Rossi se produjeron durante el encuentro de UCR de Pie, desarrollado el viernes 13 y sábado 14 de noviembre en el Hotel El Cid de Villa Carlos Paz, bajo la consigna La historia nos une, el futuro nos convoca.

La convocatoria, que tuvo como uno de sus principales impulsores locales al exlegislador provincial y empresario hotelero Rodrigo Serna, reunió a dirigentes y militantes radicales de distintas localidades de Córdoba para discutir el presente del partido y sus perspectivas políticas.

Rossi valoró especialmente la posibilidad de recuperar esos espacios de intercambio.

“La verdad es que fue muy positivo. El partido volvió a debatir”, destacó.

Durante las jornadas participaron como expositoras Myrian Martínez, de la Fundación E+E; Rocío Daghero, licenciada en Relaciones Internacionales; y la politóloga Romina Mazzieri.

El cierre estuvo a cargo del diputado nacional Pablo Juliano, quien cuestionó con dureza a Milei y también a los sectores radicales que buscan subordinarse a otras fuerzas políticas en lugar de construir una alternativa propia.

Rossi destacó esa intervención porque considera que señaló un camino para recuperar la iniciativa política del partido.

“El cierre de Pablo Juliano fue muy importante porque nos señaló cuál es el camino de un radicalismo que se empine en su responsabilidad y que trate de generar una alternativa en la Argentina”, expresó.

Aunque ambos dirigentes coinciden en cuestionar la subordinación a La Libertad Avanza, Rossi hizo especial hincapié en el contenido que debería tener una propuesta radical para gobernar Córdoba.

El encuentro también reunió al legislador provincial Carlos Briner, quien reclama elecciones internas para definir democráticamente las candidaturas del partido y busca participar de la competencia por la Gobernación.

Los planteos de Briner y Rossi apuntan a dimensiones diferentes de una misma discusión.

Mientras el primero cuestiona los procedimientos mediante los cuales la UCR pretende seleccionar a sus candidatos, Rossi pone el acento en las ideas y políticas que esos dirigentes deberían representar.

En ambos casos aparece un reclamo de recuperar protagonismo frente a las negociaciones que actualmente concentran buena parte de la agenda opositora cordobesa.

El límite que Rossi plantea a las alianzas

El radicalismo cordobés atraviesa una discusión decisiva de cara a 2027.

Después de casi tres décadas de gobiernos peronistas, una parte de su dirigencia considera que construir un frente amplio con La Libertad Avanza y otras fuerzas opositoras puede ser el camino para disputar la Gobernación.

Rossi cuestiona esa estrategia porque entiende que la búsqueda de competitividad electoral no debería llevar al partido a diluir su identidad ni aceptar políticas contrarias a sus principios.

Su posición no desconoce las dificultades que enfrenta la UCR para volver al gobierno provincial. Tampoco propone resignarse a la continuidad del peronismo.

Lo que plantea es que el radicalismo debe explicar primero qué quiere hacer con el poder.

En su caso, esa definición incluye preservar la Caja de Jubilaciones, defender a los trabajadores provinciales, sostener los servicios de salud pública y mantener políticas de acompañamiento a jubilados, personas con discapacidad, pymes y familias afectadas por la crisis.

Son las prioridades desde las cuales establece una frontera política con La Libertad Avanza.

Para Rossi, la alternativa no consiste en elegir entre seguir fuera del gobierno o aceptar cualquier alianza que ofrezca posibilidades de triunfo.

Consiste en recuperar un programa propio y construir una mayoría capaz de llevarlo adelante.

Por eso, su definición durante el encuentro de Villa Carlos Paz tiene un destinatario preciso: los radicales que consideran inevitable un acuerdo con el espacio de Milei para derrotar al peronismo.

“Yo quiero llegar, ganarle al peronismo, pero con nuestras propias ideas y nuestros propios valores”.

La frase resume una posición que, en medio de las negociaciones por 2027, coloca una pregunta por encima de la discusión sobre los candidatos y las alianzas: no solamente cómo volver a gobernar Córdoba, sino para hacer qué.