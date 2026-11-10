Llaryora recibió al papa León XIV en Córdoba y llamó a construir «una Argentina más unida»

El gobernador destacó el significado histórico de la visita del Pontífice, recordó el legado religioso de la provincia y puso el acento en su mensaje de paz, fraternidad y esperanza.

El gobernador Martín Llaryora expresó este martes su bienvenida al papa León XIV, tras recibirlo en el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella, y destacó el significado de su visita a Córdoba, que vuelve a ser anfitriona de un Pontífice después de 39 años.

«El querido pueblo cordobés se funde en un abrazo estrecho y de cálida bienvenida, te recibimos con los brazos y el corazón abiertos, llenos de fe y alegría», manifestó el mandatario provincial a través de sus redes sociales.

Llaryora agradeció especialmente la presencia del Papa y sostuvo que representa un acontecimiento que dejará una huella perdurable en la memoria de los cordobeses.

En su mensaje, también reivindicó la identidad histórica y religiosa de la provincia. «Te recibimos en la tierra del Santo Cura Brochero», expresó, y destacó el profundo legado de los jesuitas, junto con una trayectoria provincial marcada por el trabajo y la solidaridad.

El gobernador hizo extensiva la bienvenida a los miles de peregrinos que llegaron desde distintos puntos del país y de la región para participar de las actividades de León XIV.

«Hoy el corazón de la Argentina, el interior de la Patria, abre sus puertas para recibir también a miles de compatriotas que vienen a tu encuentro», señaló.

Uno de los pasajes centrales de su publicación estuvo dedicado al mensaje de unidad que representa la visita papal.

«En tiempos de tantas divisiones e individualismo nos interpela tu mensaje de paz, fraternidad y esperanza, nos invita a construir una Argentina más unida, donde el diálogo y el respeto sean el camino», afirmó Llaryora.

El mandatario cerró su mensaje con una expresión de gratitud y hospitalidad dirigida al Pontífice: «¡Bienvenido a Córdoba, Papa León! Esta también es tu casa».