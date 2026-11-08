Argentina espera al papa León XIV tras su multitudinaria visita a Uruguay: la agenda de sus cuatro días en el país

El Pontífice llegará este domingo por la tarde a Buenos Aires, donde será recibido por el presidente Javier Milei. Después de tres jornadas de celebraciones y encuentros con miles de fieles uruguayos, iniciará una visita que incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La Argentina se prepara para recibir este domingo 8 de noviembre al papa León XIV, quien llegará por la tarde a Buenos Aires después de completar su visita a Uruguay, primera escala de una gira apostólica por Sudamérica que concluirá el 17 de noviembre en Perú.

El Pontífice tiene previsto aterrizar a las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery, donde se realizará la recepción oficial. Posteriormente visitará el monumento al General José de San Martín, participará de una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.

Será la primera visita de un Papa a la Argentina en casi cuatro décadas. La última se produjo en abril de 1987, cuando Juan Pablo II recorrió el país. Francisco, nacido en Buenos Aires, nunca regresó a su tierra natal durante sus doce años de pontificado.

Tres días de celebraciones en Uruguay

León XIV inició su viaje sudamericano el viernes, cuando aterrizó en Montevideo y fue recibido por el presidente uruguayo Yamandú Orsi. Tras recorrer las calles de la capital en el Papamóvil, participó de una ceremonia en Plaza Independencia, mantuvo reuniones con autoridades y encabezó una celebración religiosa en la Catedral Metropolitana.

El sábado se trasladó a Paysandú, donde presidió una misa multitudinaria y llamó a construir puentes entre las personas y las comunidades. Durante su homilía recurrió a tres símbolos de la región —los puentes, los palmares y el mate— para hablar de la fraternidad, la unidad y el encuentro.

De regreso en Montevideo, visitó el barrio Casavalle, donde puso el acento en la solidaridad y la atención a los sectores más vulnerables. También mantuvo un encuentro con representantes del mundo educativo.

La jornada concluyó con una multitudinaria vigilia de oración en el Estadio Centenario, que reunió a unas 70.000 personas en su interior y otras 30.000 en los alrededores, según las estimaciones difundidas por las autoridades locales.

Este domingo, antes de partir hacia la Argentina, León XIV celebró una misa en la ciudad de Florida, frente al Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay. Allí destacó el papel de las familias, especialmente de las madres y abuelas, en la transmisión de la fe y ofreció una Rosa de Oro a la imagen de la Virgen.

Cuatro días de actividades en Argentina

Después de la recepción oficial de este domingo, el Papa participará a las 18.30 de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde pronunciará uno de sus principales discursos de la visita.

El lunes 9 comenzará con una actividad en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y continuará con una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Por la tarde se reunirá con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, participará de un encuentro interreligioso y celebrará las vísperas junto al Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana.

Córdoba se prepara para recibirlo el martes

Uno de los momentos más esperados de la visita tendrá lugar el martes 10 de noviembre en Córdoba, donde León XIV llegará a las 9 de la mañana.

A las 10 presidirá una misa multitudinaria en FAdeA, con una convocatoria que, según las estimaciones de los organizadores, podría reunir a cientos de miles de fieles.

Después de la celebración recorrerá parte de la ciudad en el Papamóvil y se trasladará al Arzobispado, donde está previsto un saludo y una bendición pública desde el histórico balcón del edificio, alrededor de las 12.30.

Por la tarde, a las 15.15, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Córdoba.

Su regreso a Buenos Aires está previsto para las 18.10 y, esa misma noche, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La visita concluirá el miércoles 11 de noviembre, con una actividad en un establecimiento penitenciario federal y una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

A las 14, el Pontífice partirá desde Ezeiza hacia Lima, donde continuará su gira apostólica por Sudamérica.