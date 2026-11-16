El legislador provincial y precandidato a gobernador cuestionó a las autoridades de la UCR cordobesa por la falta de diálogo y advirtió que no aceptará que las demoras se utilicen como excusa para evitar elecciones internas. En una entrevista con La Jornada, durante el encuentro de UCR de Pie en Villa Carlos Paz, reclamó que los radicales puedan elegir a sus candidatos para 2027 y rechazó las acusaciones de favorecer al peronismo por exigir una competencia partidaria. “Todo lo que dicen candidatos no son candidatos, son precandidatos”, afirmó.

Carlos Briner lanzó un desafío directo a la conducción de la Unión Cívica Radical de Córdoba: que convoque a elecciones internas para definir las candidaturas de 2027 y que no utilice el paso del tiempo como argumento para impedir una competencia democrática dentro del partido.

El legislador provincial y exintendente de Bell Ville, que busca posicionarse como precandidato a gobernador, cuestionó la falta de diálogo con las autoridades radicales y advirtió que su sector no aceptará que las negociaciones se prolonguen hasta que resulte imposible organizar una elección.

“Si ellos demoran los tiempos para después exculparse diciendo que es sobre la hora, lo lamento, no están a la altura de conducir”, sostuvo durante una entrevista con La Jornada, al finalizar el encuentro de UCR de Pie realizado en Villa Carlos Paz.

La advertencia refleja una disputa que excede su aspiración personal a la Gobernación. Mientras distintos dirigentes opositores avanzan en conversaciones sobre posibles alianzas para enfrentar al peronismo cordobés, Briner reclama que la UCR resuelva primero quiénes están legitimados para representarla y mediante qué procedimientos.

Por eso también cuestionó a quienes se presentan públicamente como candidatos radicales cuando todavía no existe una definición partidaria.

“Todo lo que dicen candidatos no son candidatos, son precandidatos”, afirmó.

Para Briner, ningún dirigente debería dar por resuelta una candidatura que todavía no fue sometida a los mecanismos de selección del partido.

Su sector ya trasladó el reclamo a la Justicia Electoral, una instancia que considera necesaria frente a la falta de respuestas institucionales, aunque todavía mantiene abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo político.

Una advertencia contra las demoras

Briner sostuvo que la conducción radical no ha mostrado disposición suficiente para conversar con los sectores que reclaman elecciones internas.

“Esperemos que el partido radical, que las autoridades de nuestro partido que hoy no se avienen al diálogo con nosotros, nos llamen a conversar”, expresó.

Su preocupación no se limita a la falta de una convocatoria inmediata.

El legislador teme que las autoridades prolonguen las definiciones y que, cuando el calendario electoral esté más avanzado, argumenten que ya no existe tiempo para organizar una competencia interna.

Ese es el escenario que pretende evitar con su advertencia sobre la responsabilidad de quienes conducen el partido.

El reclamo tampoco se circunscribe a la Gobernación.

Briner pretende que las candidaturas para la Intendencia de Córdoba y otros cargos electivos también se definan mediante procedimientos que permitan participar a las distintas corrientes del radicalismo.

Según explicó, el sector que integra presentó una demanda ante la Justicia Electoral y el magistrado interviniente dio traslado a las autoridades partidarias para que respondan por qué no convocan a internas.

“El juez electoral ha sido claro porque interpusimos una demanda porque necesitamos una interna partidaria”, señaló.

Y precisó que el magistrado “le corrió vista, le dio traslado al partido para que responda por qué no está llamando una interna”.

La controversia judicial constituye así una herramienta dentro de una disputa política más amplia: quién decide las candidaturas de la UCR y qué posibilidades reales tienen los afiliados y los diferentes sectores de participar en esa definición.

Briner insistió en que su reclamo no responde exclusivamente al interés de promover su nombre.

“No, la demanda es para que haya democracia dentro del partido más democrático que supo tener la Argentina. Punto”, afirmó.

La disputa por la Gobernación y el peso de los acuerdos provinciales

Briner es una de las figuras que el espacio reunido en Villa Carlos Paz busca instalar en la discusión por la Gobernación de Córdoba.

Días antes del encuentro, el exlegislador provincial y empresario hotelero Rodrigo Serna, uno de los impulsores locales de UCR de Pie, había señalado que su sector considera al exintendente de Bell Ville una alternativa para encabezar una propuesta electoral.

“Carlos Briner es la persona que nosotros estamos indicando para que tengan en cuenta como precandidato a gobernador”, había expresado Serna durante una entrevista con VillaNos Radio.

La propuesta aparece en un escenario donde las principales conversaciones opositoras vienen concentrándose alrededor de dirigentes como Luis Juez, Gabriel Bornoroni y Rodrigo de Loredo, y donde parte del radicalismo considera necesario alcanzar acuerdos amplios para disputar el poder provincial en 2027.

Briner no desconoce esa discusión, pero cuestiona que las negociaciones entre dirigentes terminen reemplazando las definiciones democráticas dentro de la UCR.

Desde su perspectiva, el partido debe tener la posibilidad de elegir a sus representantes antes de resolver bajo qué condiciones participará de un eventual frente electoral.

Su experiencia al frente de la Municipalidad de Bell Ville durante dos períodos y su posterior desempeño legislativo constituyen los antecedentes con los que busca intervenir en esa competencia.

Sin embargo, en la entrevista eligió colocar por delante una cuestión institucional: el derecho de los distintos sectores radicales a disputar las candidaturas mediante reglas claras.

El planteo introduce una diferencia de fondo en la discusión opositora cordobesa.

Mientras algunos dirigentes priorizan la construcción de una alianza electoral capaz de enfrentar al peronismo, Briner considera que la búsqueda de unidad no puede convertirse en una razón para impedir la participación interna.

“Te dicen que sos funcional al peronismo”

El legislador también rechazó uno de los cuestionamientos que reciben quienes insisten en disputar candidaturas dentro de la UCR en lugar de aceptar los acuerdos que promueven otros sectores.

En una provincia gobernada por el peronismo desde 1999, una parte de la oposición considera que la dispersión electoral puede favorecer la continuidad del oficialismo.

Desde esa perspectiva, las diferencias internas del radicalismo y la aparición de nuevas precandidaturas son interpretadas por algunos dirigentes como obstáculos para alcanzar la unidad necesaria.

Briner respondió directamente a ese argumento.

“Después te dicen: ‘Pero vos sos funcional al peronismo porque ponés una demanda para que se haga una elección interna’”, relató.

Para el legislador, resulta contradictorio sostener que la exigencia de procedimientos democráticos dentro de un partido pueda interpretarse como una ayuda a sus adversarios.

Su posición es que la necesidad de construir una alternativa al gobierno provincial no debería justificar que las candidaturas se resuelvan exclusivamente mediante acuerdos entre un grupo reducido de dirigentes.

El debate expone dos prioridades que hoy conviven en tensión dentro del radicalismo cordobés: la urgencia de conformar una coalición electoral competitiva y el reclamo de que las distintas corrientes partidarias puedan intervenir en la elección de sus representantes.

Briner pretende que la segunda no quede subordinada a la primera.

“Se han olvidado del ser humano”

La crítica a la conducción radical también está vinculada con un diagnóstico más amplio sobre el funcionamiento de la política.

Briner considera que las disputas por el poder y la conservación de los cargos terminaron alejando a parte de la dirigencia de las necesidades cotidianas de la sociedad.

Durante el encuentro de Villa Carlos Paz, reivindicó la necesidad de recuperar la capacidad de representación del radicalismo.

“Acá está el radicalismo de nuevo haciendo ese esfuerzo de representar y de mirar a la cara a cada ciudadano”, sostuvo.

El legislador planteó que la reconstrucción partidaria debe acompañarse con un programa de gobierno que coloque a las personas en el centro de las políticas públicas.

En ese sentido, cuestionó a quienes, desde su perspectiva, parecen más preocupados por conservar posiciones de poder que por ofrecer respuestas a los problemas sociales.

“Vemos que a la gente no se le está dando respuesta a temas muy básicos, muy puntuales”, advirtió.

Y endureció su crítica: “Se han olvidado del ser humano y están concentrados en cuatro o cinco cómo conservan un sillón cómodo, y eso no es política”.

La definición permite comprender por qué Briner vincula la democracia interna con una discusión sobre la representación política.

Para él, la concentración de las decisiones partidarias no solamente limita las posibilidades de competencia entre dirigentes. También reduce los espacios donde pueden debatirse propuestas y perspectivas diferentes sobre el futuro de la provincia.

Por eso reclama que la UCR recupere una dinámica de participación que permita construir un programa y renovar su relación con la sociedad.

La influencia de casi tres décadas de peronismo en Córdoba

Briner extendió sus cuestionamientos al largo ciclo de gobiernos peronistas en la provincia.

En su interpretación, la continuidad de un mismo espacio político durante casi tres décadas terminó modificando no solamente las prácticas del oficialismo, sino también las del conjunto de los partidos cordobeses.

“A 28 años de peronismo, ese partido ha trasvasado a toda Córdoba, a toda la oposición y a todos los partidos”, afirmó.

El legislador aclaró que una gestión prolongada puede producir resultados positivos en algunos aspectos y negativos en otros.

Lo que le preocupa es la influencia que una fuerza ejerce sobre el sistema político cuando permanece durante tanto tiempo en el poder.

Y advirtió que el radicalismo también está alcanzado por ese proceso.

“El radicalismo no es la excepción”, sostuvo.

Desde esa lectura, la concentración de decisiones en unas pocas figuras y la resistencia a abrir instancias de participación forman parte de los problemas que la UCR debería revisar si pretende ofrecer una alternativa institucional diferente.

Briner considera que un partido que aspira a recuperar el gobierno provincial necesita mostrar, primero, que puede resolver democráticamente sus propias diferencias.

Villa Carlos Paz, escenario de una discusión que mira a 2027

Las declaraciones de Briner se produjeron al finalizar el encuentro de UCR de Pie, realizado el viernes 13 y sábado 14 de noviembre en el Hotel El Cid de Villa Carlos Paz, bajo la consigna La historia nos une, el futuro nos convoca.

La convocatoria reunió a dirigentes y militantes de distintas regiones de Córdoba y tuvo como uno de sus principales impulsores locales a Rodrigo Serna.

Durante las jornadas se desarrollaron exposiciones sobre el escenario político, económico y social, con la participación de Myrian Martínez, de la Fundación E+E; Rocío Daghero, licenciada en Relaciones Internacionales; y la politóloga Romina Mazzieri.

El cierre estuvo a cargo del diputado nacional Pablo Juliano, quien cuestionó la subordinación de sectores radicales a otras fuerzas y llamó a construir una alternativa que no quede atrapada entre el gobierno de Javier Milei y el kirchnerismo.

También participó el legislador provincial Dante Rossi, que manifestó su rechazo a un acuerdo de la UCR con La Libertad Avanza y defendió la necesidad de recuperar un programa propio para Córdoba.

El encuentro expuso así diferentes expresiones de una misma inquietud: cómo reconstruir un radicalismo con iniciativa política, capacidad de representación y autonomía para definir su futuro.

Briner valoró especialmente la convocatoria, que calificó como “fenomenal”, y destacó la posibilidad de reunir a dirigentes dispuestos a debatir el rumbo del partido.

Pero su intervención también dejó planteada una exigencia concreta para los próximos meses.

Antes de que las conversaciones opositoras terminen definiendo candidaturas y alianzas, quiere que el radicalismo establezca quiénes serán sus representantes y mediante qué procedimientos podrán competir.

La primera prueba del radicalismo cordobés

El desafío de Briner coloca a la conducción radical frente a una decisión que puede incidir sobre todo el armado electoral de 2027.

El partido necesita definir su estrategia para disputar el gobierno de Córdoba, resolver las diferencias sobre posibles alianzas y establecer quiénes serán sus candidatos.

Pero también enfrenta una discusión sobre la legitimidad de esas decisiones.

Para Briner, no alcanza con que un grupo de dirigentes alcance acuerdos electorales si los distintos sectores partidarios no tuvieron la posibilidad de participar en la selección de sus representantes.

Su sector insiste en que todavía existe tiempo para organizar internas y advierte que la falta de convocatoria no puede terminar convirtiéndose en una excusa para evitar la competencia.

La presentación judicial es parte de ese reclamo, pero el desafío principal es político: conseguir que las autoridades de la UCR acepten abrir una instancia de participación antes de que las decisiones electorales queden cerradas.

De allí la dureza de su advertencia sobre quienes conducen el partido.

Briner busca disputar la Gobernación y pretende hacerlo desde una definición democrática del radicalismo. Al mismo tiempo, cuestiona que la búsqueda de unidad opositora pueda utilizarse para limitar la competencia interna.

La disputa expone una paradoja que el propio legislador puso en palabras: un partido que construyó buena parte de su identidad alrededor de la democracia debe resolver ahora cómo garantizarla dentro de su propia organización.

Y esa será, según el desafío planteado por Briner, una de las primeras pruebas de la UCR cordobesa antes de intentar recuperar el gobierno provincial.