El equipo nacional cerrará su calendario de 2026 este martes, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes. Tras la derrota frente a Uruguay, el entrenador anticipó modificaciones en la formación. Habrá un operativo especial de seguridad, transporte y estacionamiento.

La Selección Argentina volverá a presentarse ante el público cordobés este martes, cuando enfrente a Costa Rica, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes. Será el último compromiso del año para el equipo de Lionel Scaloni, que buscará recuperarse de la derrota ante Uruguay mientras continúa evaluando alternativas para su nueva etapa.

El encuentro tendrá como una de sus principales novedades el regreso de Emiliano «Dibu» Martínez al arco. Scaloni confirmó este lunes que el arquero será titular y adelantó que realizará entre cuatro y cinco modificaciones respecto del equipo que perdió 2-1 el viernes pasado en La Bombonera.

El partido será televisado por TyC Sports y Telefe, contará con el arbitraje del brasileño Bruno Arleu y tendrá a su compatriota Rodrigo Guarizo a cargo del VAR.

Scaloni busca respuestas y prepara variantes

Después del subcampeonato mundial y la despedida de Lionel Messi de la Selección, Argentina atraviesa un proceso de renovación en el que Scaloni intenta ampliar la base de futbolistas y consolidar nuevas sociedades dentro de la cancha.

La primera presentación de esta fecha FIFA dejó una derrota frente a Uruguay, que aprovechó dos desatenciones defensivas en el comienzo del segundo tiempo para revertir el desarrollo del encuentro. Julián Álvarez marcó el descuento argentino.

El entrenador reconoció que el equipo no tuvo capacidad de reacción en ese tramo, aunque defendió el funcionamiento general y anticipó que mantendrá la propuesta futbolística frente a Costa Rica.

En su conferencia de prensa de este lunes, confirmó el regreso de Martínez, quien había sido preservado ante Uruguay mientras completaba su recuperación de una fractura de mandíbula.

«Emiliano va a atajar. En el partido anterior era un riesgo y confiamos en Gero (Rulli)», explicó Scaloni, quien también adelantó que realizará «cuatro o cinco cambios», sujetos a lo que observe en el último entrenamiento.

Entre las variantes que analiza aparecen Agustín Giay y Nicolás Tagliafico en los laterales, mientras que Nicolás Paz podría retrasar su posición para compartir el mediocampo con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

En ataque, Gianluca Prestianni, Matías Soulé y José Manuel López aparecen entre las alternativas para acompañar a Julián Álvarez.

También existe la posibilidad de que sumen sus primeros minutos en la Selección mayor los defensores Aaron Anselmino y Mariano Troilo. Para el exjugador de Belgrano, actualmente en el Parma de Italia, un eventual debut tendría el atractivo adicional de producirse en Córdoba.

La intención del cuerpo técnico es seguir incorporando futbolistas al funcionamiento colectivo sin modificar constantemente toda la estructura del equipo.

Costa Rica también llega en plena renovación

El seleccionado centroamericano, dirigido por el exfutbolista Bryan Ruiz, también atraviesa una etapa de cambios y afrontará su segundo amistoso de esta gira sudamericana.

El viernes perdió 2-0 frente a Ecuador en Quito, con goles de Jordy Caicedo y Moisés Caicedo, en un encuentro que terminó con diez jugadores por la expulsión de Diego Mesén.

Ruiz convocó a 23 futbolistas, de los cuales 16 juegan en el campeonato costarricense y siete se desempeñan en el exterior. La nómina incluye nueve jugadores menores de 23 años.

Entre los nombres destacados aparecen el delantero Manfred Ugalde, el experimentado mediocampista Celso Borges y el defensor Francisco Calvo.

Argentina y Costa Rica tienen antecedentes en el Kempes: durante la Copa América de 2011, el seleccionado nacional se impuso 3-0 en ese estadio y avanzó a los cuartos de final.

Las probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y José Manuel López. DT: Lionel Scaloni.

Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo y Joseph Mora; Celso Borges, Roan Wilson, Carlos Mora y Josimar Alcócer; Kenyel Michel y Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz.

Ambas alineaciones son tentativas. En el caso argentino, Scaloni confirmó únicamente la titularidad de Dibu Martínez y terminará de resolver las restantes posiciones después de la última práctica.

La Selección llegará a Córdoba el mismo martes

La delegación argentina modificó su cronograma original debido al pronóstico de tormentas para este lunes en Córdoba.

Por ese motivo, Scaloni decidió mantener al plantel en el predio de Ezeiza, donde realizará su última práctica a puertas cerradas.

El viaje hacia Córdoba quedó programado para este martes a las 10.30, mientras que el alojamiento del equipo y el cuerpo técnico será en el Hotel Quorum, desde el mediodía.

Por su parte, la delegación costarricense ya se encuentra en la capital provincial y permanece alojada en el hotel Quinto Centenario.

Entradas, horarios de ingreso y operativo de seguridad

El Gobierno de Córdoba confirmó este lunes los detalles del operativo organizado para el encuentro, durante una reunión encabezada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el presidente del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro), Marcelo Frossasco.

Las puertas del Kempes abrirán a las 17, tres horas antes del inicio del partido. Los espectadores podrán ingresar directamente a las tribunas Ardiles, Gasparini, Willington y Artime, con controles del programa Tribuna Segura en cada acceso.

El dispositivo contará con la participación de la Policía de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, personal de seguridad privada y organismos municipales.

Además, se dispondrán siete ambulancias: una por cada sector de tribunas, dos en el campo de juego y otra en los estacionamientos.

Para quienes asistan en vehículos particulares, estarán habilitados los siguientes espacios:

Playa Norte y Playa Sur.

Rotonda Central y Dársenas.

Parque del Kempes Norte y Sur.

Escuela Montes Pacheco.

Centro de Convenciones.

Por otra parte, los parques del Kempes, Bustos y Chateau cerrarán sus accesos desde las 15, como parte de la organización del evento.

La Municipalidad de Córdoba también dispondrá un servicio especial de transporte público. Los colectivos comenzarán a partir a las 17 desde la plaza Héroes de Malvinas, también conocida como plaza de la Intendencia, y tendrán como destino final el Parque del Kempes Sur.

En cuanto a las entradas, la AFA estableció la comercialización exclusivamente a través de Deportick, con precios de $80.000 para populares, $25.000 para menores de 3 a 10 años en ese sector, $125.000 para la platea Gasparini y $145.000 para la Ardiles.

La presentación en el Kempes marcará el cierre del calendario internacional de Argentina en 2026 y una nueva oportunidad para que Scaloni avance en la construcción del equipo que afrontará el próximo ciclo.