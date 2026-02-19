Congreso de Perú eligió a José María Balcázar como presidente interino tras la destitución de José Jerí

El Parlamento designó al legislador José María Balcázar para encabezar una transición corta en la antesala de las elecciones generales del 12 de abril. Asume con el desafío de sostener la gobernabilidad y garantizar el proceso electoral en un clima de inestabilidad política.

El Congreso de Perú designó este jueves a José María Balcázar como presidente interino del país, luego de la destitución de José Jerí en una votación que profundizó el clima de crisis institucional. Balcázar, legislador de Perú Libre y exmagistrado, quedará al frente del Ejecutivo durante la transición hasta el recambio previsto tras los comicios.

La elección se destrabó después de una ronda inicial sin mayorías claras y terminó con Balcázar imponiéndose en la definición final ante María del Carmen Alva, en una sesión marcada por negociaciones internas y bloques fragmentados. Con el resultado, el nuevo mandatario asume también el rol político que emerge de la misma dinámica parlamentaria: un gobierno de corto plazo condicionado por el calendario electoral y por el pulso del propio Congreso.

La salida de Jerí se produjo tras el avance de cuestionamientos por presuntas irregularidades y reuniones no informadas, un episodio que aceleró la censura y empujó al Parlamento a resolver rápidamente el reemplazo para sostener la continuidad institucional. En ese marco, el cambio de mando busca evitar un vacío de poder y sostener el funcionamiento del Estado en las semanas previas a la elección.

De cara a lo que viene, el principal objetivo formal de la gestión interina es garantizar el desarrollo de las elecciones generales del 12 de abril y sostener la transición hasta la asunción del próximo gobierno, en un país que arrastra una seguidilla de crisis y recambios presidenciales en los últimos años. En paralelo, la administración deberá administrar tensiones políticas y demandas de estabilidad en un escenario social sensible y con atención puesta en la seguridad y la economía.