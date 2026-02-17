martes, febrero 17, 2026
Congreso de Perú destituyó al presidente interino José Jerí y abre otra transición a semanas de las elecciones

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Parlamento aprobó una moción de censura contra José Jerí por presuntas irregularidades vinculadas a reuniones no informadas con empresarios chinos. El país queda a la espera de la definición del reemplazo hasta los comicios de abril.

El Congreso de Perú destituyó este martes al presidente interino José Jerí al aprobar una moción de censura que puso fin a su gestión tras poco más de cuatro meses. La medida fue votada por 75 legisladores a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, en un nuevo episodio de inestabilidad institucional en el país, a semanas de las elecciones generales previstas para abril.

El detonante de la censura fue un escándalo político por reuniones no informadas que Jerí mantuvo con empresarios chinos, un caso que en el debate parlamentario fue presentado como incompatible con el cargo y que derivó, además, en cuestionamientos por presunto tráfico de influencias. El ahora exmandatario negó irregularidades y sostuvo que esos encuentros tuvieron otro carácter, pero la mayoría del Congreso avanzó igualmente con la destitución.

La salida de Jerí abre un escenario de transición inmediata. Según el esquema constitucional, el reemplazo debe surgir del propio Congreso: la presidencia del Parlamento es la que queda en línea para asumir el Ejecutivo en esta etapa. En las próximas horas, la Cámara alta deberá definir quién queda al frente del gobierno hasta la continuidad del cronograma electoral y el recambio institucional.

La crisis política se produce con el calendario ya corriendo hacia los comicios de abril, con un escenario fragmentado y alta desconfianza pública. En ese marco, el Congreso busca cerrar el capítulo con la designación de una autoridad interina que garantice el funcionamiento del Ejecutivo y la organización del proceso electoral.

lajornada

