“Cerrame la 8”: Ribetti cargó contra el balance turístico oficial y habló de un “fin de ciclo” en la gestión

El concejal de Juntos por Carlos Paz volvió a cuestionar con dureza los datos difundidos por el municipio sobre la temporada de verano. Señaló inconsistencias en la cantidad de visitantes, la ocupación hotelera, el gasto promedio y la participación de la ciudad en el total del turismo provincial, y sostuvo que el oficialismo no pudo responder ninguno de esos puntos en el Concejo.

Bajo el título “Cerrame la 8”, el concejal Daniel Ribetti difundió una dura opinión sobre la polémica abierta en torno a los datos del verano en Villa Carlos Paz, donde volvió a cuestionar las cifras oficiales difundidas por la gestión municipal y planteó que el oficialismo no logró explicar las inconsistencias señaladas por la oposición durante el debate en el Concejo de Representantes.

La expresión elegida por el edil resume el tono de su planteo: incredulidad frente a una explicación oficial que, a su criterio, no resiste el análisis de los propios números publicados por la administración de Esteban Avilés.

Ribetti sostuvo que, entre 2017 y 2026, y “según datos oficiales de esta misma gestión municipal”, la ciudad perdió al menos 550.000 visitantes en la última temporada de verano. A partir de allí, marcó uno de los contrastes que viene repitiendo desde que se conoció el balance turístico: en 2017 el municipio informó más de un millón de visitantes con una ocupación del 73%, mientras que para este verano declaró 450.000 turistas con una ocupación del 70%.

“Es decir, un 55% menos de visitantes en nueve años y prácticamente la misma ocupación. La pregunta es inevitable: ¿habrán cerrado todos esos hoteles?”, planteó el concejal.

Las dudas sobre la medición y el gasto real

Ribetti recordó que en la sesión del jueves pasado presentó, junto a la concejala Pía Felpeto, un pedido de informes para que el Departamento Ejecutivo explicara “el fracaso de esta temporada y el desplome de los números oficiales”. Según expresó, durante el debate “los concejales oficialistas no pudieron dar cuenta de la política pública de promoción turística, ni profundizar sobre la metodología de medición con la cual se obtuvieron estos controvertidos indicadores”.

Otro de los puntos que el edil volvió a cuestionar es el gasto promedio informado por el municipio. Según su análisis, en 2017 se indicó que los visitantes gastaban en promedio U$S 54 por día, mientras que ahora la gestión sostiene que el gasto promedio fue de U$S 141, lo que implicaría, según marcó, un incremento del 158% en dólares.

Sobre ese punto, Ribetti apeló a una pregunta directa, con anclaje en la realidad cotidiana de la ciudad: “La pregunta es simple: ¿usted, como comerciante, lo vio?”.

En la misma línea, remarcó que ese fue otro de los aspectos que, según su mirada, los concejales oficialistas tampoco pudieron responder en el recinto.

El 6% del turismo provincial y una cuenta que “ni siquiera cierra”

En su texto, Ribetti también hizo foco en la participación de Villa Carlos Paz dentro del total del turismo que recibió la provincia de Córdoba durante la temporada. Allí sostuvo que la ciudad “solo captó el 6% del total de turistas que visitaron la provincia”, y consideró que ese dato por sí solo alcanza para dimensionar la magnitud del problema.

Además, avanzó sobre una inconsistencia matemática en los datos oficiales. “Los datos expuestos por el municipio ni siquiera cierran matemáticamente”, afirmó, al señalar que si se toma el total de pernoctes medidos —2.228.040— y se lo divide por la estadía promedio de 5,4, el resultado da unos 412.000 visitantes, es decir, un desfasaje cercano al 10% respecto de la estimación total difundida oficialmente.

Ese punto refuerza uno de los ejes centrales del cuestionamiento opositor: que el problema no pasa solo por la interpretación política del balance, sino por la consistencia interna de los números comunicados por el propio municipio.

La crítica al Master Plan y a la gestión económica local

Ribetti extendió su análisis más allá del balance puntual de la temporada y vinculó el desempeño turístico con una crítica más amplia al rumbo de la gestión municipal.

En ese marco, recordó que una de las ideas centrales del Master Plan de Turismo 2024 es “romper la estacionalidad”, y remarcó que ese mismo objetivo “se viene repitiendo desde hace más de 15 años”. A partir de esa continuidad sin resultados visibles, lanzó una de las frases más fuertes del texto: “Si después de tanto tiempo no se logra, entonces hay tres posibilidades: no saben, no quieren o no pueden”.

Y agregó: “En cualquiera de los casos, lo que queda expuesto es que esta administración ha llegado al límite de sus capacidades”.

La crítica de Ribetti no se detuvo allí. También apuntó contra la política tributaria local, al sostener que hoy la ciudad tiene “el impuesto de Industria y Comercio más alto de la provincia”. En paralelo, acusó al intendente de haber frenado la construcción por no invertir en infraestructura de agua y de haber desalentado el desarrollo industrial, lo que —según su planteo— provocó que industrias locales migren a localidades vecinas.

“Hoy la realidad nos devuelve todos esos errores juntos”, afirmó el edil, quien definió el cuadro actual como “la fantasía animada de ayer y de hoy” y sostuvo que la administración municipal “está perdida en el laberinto del fin de ciclo”.

“La realidad siempre termina pasando la factura”

En el tramo final de su opinión, Ribetti endureció aún más el tono y advirtió que las decisiones del oficialismo “terminan hipotecando el destino de toda la ciudad”.

“Porque cuando los números dejan de cerrar, ya no alcanza con repetir relatos ni con maquillar estadísticas. La realidad siempre termina pasando la factura”, expresó. Y completó: “Esa factura hoy la están pagando los comerciantes, los trabajadores del turismo y los vecinos que ven cómo Carlos Paz pierde competitividad año tras año”.

Por último, lamentó que el pedido de interpelación a Sebastián Boldrini no haya prosperado en el Concejo, donde el oficialismo hizo valer su mayoría para enviar el proyecto a comisión. “Nos quedaremos con los interrogantes que ningún concejal oficialista fue capaz de explicar”, cerró.