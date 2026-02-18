Cabalango se prepara para vivir la Fiesta de Carnaval con música, espuma y propuestas para toda la familia

Este sábado 21 de febrero, la Comuna de Cabalango realizará la Fiesta de Carnaval en el sector de la Capilla San Cayetano, con bandas en vivo, academias de danza, máquina de espuma, food trucks y feria de emprendedores, desde las 20:00, con ingreso vehicular por la ruta.

La Comuna de Cabalango invita a vecinos, vecinas y visitantes a participar de la Fiesta de Carnaval, una propuesta pensada para disfrutar en familia que tendrá lugar este sábado 21 de febrero en el entorno de la Capilla San Cayetano, con una variada grilla artística y múltiples atractivos.

La celebración comenzará desde las 20:00, con ingreso por la ruta, y contará con bandas en vivo, academias de danza, máquina de espuma, food trucks, además de puestos de artesanos y microemprendedores, configurando un espacio de encuentro comunitario en plena temporada de verano.

Según adelantaron desde la organización, la grilla artística incluye las presentaciones de:

Los Quitapenas

Ohana

La Kumbata

Pachi Herrera

También se anuncia la participación del Ballet Leyendas y el Takler de Folklore ATUQ.

La Comuna recomendó a los asistentes llevar reposera para mayor comodidad durante la jornada y recordó que está prohibido el ingreso con conservadora, comida y bebidas, a fin de ordenar el uso del espacio y acompañar la oferta gastronómica habilitada en el predio.

Con esta propuesta, Cabalango suma una nueva edición de su carnaval local, fortaleciendo la identidad comunitaria y ofreciendo una alternativa de recreación abierta a quienes eligen el valle para descansar y disfrutar de las noches de verano.