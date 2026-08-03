El Centro de Empleados de Comercio celebrará el Día de la Niñez en Peko’s junto a los mercantilitos

Las hijas y los hijos menores de 12 años de afiliados al sindicato podrán disfrutar de una jornada en el multiparque durante el sábado 29 o el domingo 30 de agosto.

El Centro de Empleados de Comercio volverá a celebrar el Día de la Niñez junto a los hijos e hijas de sus afiliados con una jornada recreativa en Peko’s Multiparque.

Como ocurre cada año, los “mercantilitos” podrán disfrutar de las distintas atracciones del predio, entre ellas los nuevos juegos Tucán Roll y Vuelta al Mundo.

El beneficio estará disponible durante el sábado 29 o el domingo 30 de agosto, con la posibilidad de elegir una de las dos jornadas.

Las entradas están destinadas a hijos e hijas menores de 12 años de socios y socias del sindicato.

Para retirarlas, deberán presentarse de lunes a viernes, de 9 a 15, en la sede ubicada en Lisandro de la Torre 302, con el último recibo de sueldo.