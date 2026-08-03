Bosque Alegre será el punto de partida de la Ruta de las Estrellas de Punilla

La Comunidad Regional comenzó a delinear un nuevo circuito de astroturismo que integrará a la Estación Astrofísica, el festival de Mayu Sumaj, propuestas privadas y actividades itinerantes en distintas localidades del departamento.

La Estación Astrofísica de Bosque Alegre será el punto de partida de la Ruta de las Estrellas, uno de los nuevos productos turísticos que impulsa la Comunidad Regional Punilla para integrar la oferta de las localidades del departamento.

El presidente del organismo, Fabián Flores, recorrió las instalaciones ubicadas en el límite este de Punilla y mantuvo un encuentro con el vicedirector del Observatorio Astronómico de Córdoba, Martín Leiva.

La visita representó el primer paso para establecer un trabajo conjunto entre ambas instituciones y avanzar en el desarrollo de una propuesta regional centrada en el astroturismo.

La iniciativa forma parte del Plan Integral Operativo de Turismo presentado recientemente por la Comunidad Regional, cuyo objetivo es consolidar al Valle de Punilla como un corredor integrado y promocionar de manera conjunta los atractivos de municipios y comunas.

Bosque Alegre como referencia científica y turística

Por su trayectoria y reconocimiento, la Estación Astrofísica fue elegida como principal referencia del circuito.

El predio ofrece visitas guiadas que permiten conocer la historia del observatorio, acceder a contenidos científicos y observar el cielo mediante telescopios de amplio espectro, acompañados por profesionales de la astronomía.

La propuesta busca aprovechar esa experiencia para acercar a los visitantes al conocimiento de los cuerpos celestes y generar una actividad capaz de complementar los productos turísticos tradicionales de Punilla.

Flores consideró que se trata de una alternativa con capacidad para atraer a grupos familiares y generar nuevos recorridos dentro del departamento.

Un circuito con propuestas de todo Punilla

La Ruta de las Estrellas no estará limitada a Bosque Alegre. El proyecto buscará articular el calendario de actividades astronómicas que ya se desarrollan en la región.

Entre ellas se encuentra el Festival de Astroturismo de Mayu Sumaj, una propuesta que se incorporará al circuito junto con las experiencias ofrecidas por prestadores privados.

También se prevé implementar un sistema de astroturismo itinerante para aquellas localidades que actualmente no cuentan con iniciativas propias.

La modalidad incluirá jornadas de observación mediante telescopios en plazas y otros espacios públicos que serán definidos en coordinación con los municipios y comunas.

Promoción provincial y nacional

El asesor turístico de la Comunidad Regional, Pablo Sgubini, participó de la recorrida y anticipó que el nuevo producto será incluido en las próximas campañas de promoción.

La Ruta de las Estrellas formará parte de la presentación conjunta que Punilla llevará a encuentros y ferias turísticas provinciales y nacionales.

El proyecto apunta a diversificar la oferta, generar actividades durante diferentes épocas del año y conectar experiencias científicas, recreativas y culturales dentro de un mismo recorrido regional.