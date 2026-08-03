Un operario sufrió quemaduras durante tareas de mantenimiento eléctricas en el shopping WO de Villa Carlos Paz

El trabajador, de 28 años, realizaba tareas sobre un tablero eléctrico cuando se produjo el incidente. Fue trasladado al Hospital Municipal Gumersindo Sayago y se encuentra fuera de riesgo de vida.

Un operario de 28 años sufrió quemaduras de segundo y tercer grado este lunes por la tarde, luego de que se produjera una detonación en un tablero eléctrico mientras realizaba tareas de mantenimiento en el shopping WO, en Villa Carlos Paz.

El episodio ocurrió alrededor de las 17.05 en el centro comercial ubicado en la intersección de avenida Sabattini y Arturo Orgaz, en pleno centro de la ciudad.

De acuerdo con el parte oficial de la Policía, el trabajador se encontraba desarrollando tareas para la empresa Conectar cuando se produjo la falla en el tablero.

Tras el alerta, personal policial fue comisionado al lugar y constató que el operario ya estaba recibiendo las primeras asistencias. Minutos después arribó un servicio de emergencias, que lo trasladó consciente al Hospital Municipal Gumersindo Sayago.

Desde el centro de salud informaron que ingresó con quemaduras de segundo y tercer grado en ambas manos. Si bien las lesiones son de consideración, el trabajador se encuentra fuera de riesgo de vida.

Interrupción del servicio eléctrico

Desde la dirección del shopping señalaron inicialmente que el incidente se produjo mientras operarios “autorizados y certificados” realizaban tareas habituales de mantenimiento en una cámara subterránea vinculada con el sistema eléctrico.

El inconveniente provocó una interrupción del suministro que afectó a distintos locales de la planta baja. También debió suspenderse momentáneamente la actividad del complejo de cines y los espectadores abandonaron las salas.

La Policía y la Unidad Judicial realizaron las actuaciones correspondientes antes de autorizar el avance de los trabajos necesarios para restablecer el servicio.

Desde WO indicaron que permanecían en contacto con las autoridades para conocer los tiempos del procedimiento y comunicar las novedades a comerciantes y visitantes.

Las actuaciones buscan determinar las causas de la falla registrada en el tablero eléctrico y dar intervención a las autoridades laborales correspondientes.