La Gloria festejó en el descuento y encadenó su segundo triunfo ante Lanús en La Fortaleza

La Gloria se impuso por 1-0 con un cabezazo del defensor a los 46 minutos del segundo tiempo. El conjunto cordobés encadenó su segunda victoria consecutiva en el Torneo Clausura.

Instituto consiguió un valioso triunfo como visitante al derrotar 1-0 a Lanús en el estadio Ciudad de Lanús–Néstor Díaz Pérez, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Fernando Alarcón, a los 46 minutos del segundo tiempo, marcó de cabeza el único gol y le permitió a la Gloria sumar su segunda victoria consecutiva.

El partido comenzó con un desarrollo parejo. Lanús tuvo mayor posesión y buscó atacar por los costados, especialmente mediante Lucas Besozzi y Matías Sepúlveda, pero encontró una respuesta segura del arquero Marcos Ledesma.

Instituto también dispuso de oportunidades durante la primera etapa. Agustín Massaccesi estuvo cerca con un cabezazo, mientras que Diego Sosa, Jhon Córdoba y Alex Luna probaron sin precisión. El encuentro llegó al descanso sin goles y con pocas diferencias entre ambos equipos.

El entrenador Diego Flores realizó una modificación decisiva para comenzar el complemento: Alarcón ingresó por Jonathan Galván y se integró a la línea defensiva. La Gloria adelantó algunos metros y empezó a encontrar espacios para rematar desde afuera del área.

A los diez minutos, Luna sacó un disparo que obligó a Nahuel Losada a desviar la pelota al córner. Poco después, Sosa volvió a exigir al arquero local con un remate desde media distancia. Lanús respondió con Agustín Cardozo, pero Ledesma sostuvo el empate.

Mauricio Pellegrino buscó mayor profundidad con los ingresos de Dylan Aquino, Ramiro Carrera y Yoshan Valois. El Granate manejó la pelota durante largos pasajes —terminó con un 62,1 por ciento de posesión—, aunque careció de claridad para transformar ese dominio en situaciones decisivas.

Instituto mantuvo su postura y generó varias llegadas durante el tramo final. Jeremías Lázaro y Nicolás Guerra, ingresados desde el banco, aportaron energía en ataque, mientras Losada volvió a intervenir ante un remate de Guerra a los 41 minutos.

Cuando el empate parecía definitivo, llegó el golpe cordobés. En el primer minuto agregado, Diego Sosa ganó de cabeza y Losada desvió la pelota hacia el córner. Gastón Lodico ejecutó el envío desde la esquina y Alarcón apareció en el centro del área para conectar otro cabezazo y establecer el 1-0.

El defensor, que había ingresado en el entretiempo y recibido una amarilla pocos minutos antes, terminó convertido en el héroe de una noche que le permitió a Instituto alcanzar los seis puntos. La Gloria se recuperó de la derrota inicial ante Vélez y encadenó triunfos frente a Platense y Lanús.

El Granate sufrió su primera caída en el campeonato. Había comenzado con una victoria ante San Lorenzo y todavía tiene pendiente el encuentro de la segunda fecha frente a Unión.

Lo que viene

Lanús recuperará su partido pendiente ante Unión el jueves 6 de agosto, a las 19, en el estadio 15 de Abril de Santa Fe. Luego visitará a Talleres por la cuarta fecha.

Instituto recibirá a Gimnasia de Mendoza en Alta Córdoba por la cuarta jornada. La Liga Profesional confirmó el cruce, aunque todavía no oficializó su día y horario.