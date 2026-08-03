El paro nacional docente tuvo un 75% de acatamiento en Córdoba, según la UEPC

La medida nacional convocada por CTERA se cumplió este lunes con movilizaciones en distintas provincias. En la capital cordobesa, el gremio marchó hasta Plaza España y reclamó la reapertura de las negociaciones salariales.

El paro nacional docente convocado para este lunes tuvo un 75% de acatamiento en la provincia de Córdoba, de acuerdo con el relevamiento difundido por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC).

En la capital provincial, integrantes del sindicato se movilizaron hasta Plaza España, donde realizaron una concentración que provocó una interrupción momentánea del tránsito.

La UEPC reclamó la reapertura de las paritarias y señaló que el salario básico docente se encuentra en torno a $1.200.000.

La medida formó parte de una jornada nacional organizada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que aseguró que el paro alcanzó un “altísimo acatamiento” en todo el país.

Movilización frente al Ministerio de Economía

El epicentro de la protesta fue la concentración realizada frente al Ministerio de Economía de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires.

La movilización fue compartida con CONADU, CONADU Histórica y ATE, y contó con la participación de delegaciones sindicales de distintas provincias.

La representación de CTERA estuvo encabezada por su secretaria general, Sonia Alesso, y por el secretario adjunto, Roberto Baradel. También participó el secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional, Hugo Yasky.

Según el comunicado de la organización, la adhesión a la medida reflejó “el profundo malestar que atraviesa la docencia argentina frente al ajuste sobre la educación pública y la falta de respuestas del Gobierno nacional”.

Los reclamos de la docencia

CTERA reiteró el pedido de una convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y de una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo.

Entre los principales reclamos también incluyó la restitución y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el envío de fondos nacionales adeudados a las provincias y la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

La entidad se pronunció además en defensa de las jubilaciones docentes y rechazó el proyecto de Ley de Libertad Educativa y las políticas que, según sostuvo, buscan desfinanciar la escuela pública y reducir derechos laborales.

“La extraordinaria respuesta de la docencia en todo el territorio nacional demuestra, una vez más, la unidad y el compromiso con la defensa de la educación pública”, señaló la Junta Ejecutiva de CTERA.

El sindicato anticipó que continuará con su plan de acción hasta obtener respuestas concretas por parte del Gobierno nacional.