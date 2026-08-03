Juicio a Oscar González: declararon las sobrevivientes y el exlegislador negó su responsabilidad

La primera audiencia se realizó en Villa Dolores. Alexa y Marina reconstruyeron el choque y relataron las consecuencias que atravesaron desde la tragedia. González respondió preguntas personales, pero se abstuvo de declarar sobre el hecho.

El juicio contra Oscar González por la tragedia de las Altas Cumbres comenzó este lunes en los Tribunales de Villa Dolores, con las declaraciones de las dos jóvenes sobrevivientes y un fuerte clima de tensión dentro y fuera de la sala.

El exlegislador provincial está acusado de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas reiteradas por el choque ocurrido el 29 de octubre de 2022, en el que murió la docente Alejandra Bengoa y resultaron gravemente heridas su hija Marina y Alexa Miranda.

La audiencia comenzó después de las 10, bajo la conducción del juez Santiago Camogli y con la fiscal Analía Gallaratto a cargo de la acusación. El debate avanzó luego de que no prosperara un planteo de nulidad formulado por la defensa.

González negó su responsabilidad

Durante la identificación inicial, González respondió preguntas sobre su situación personal y patrimonial.

El exfuncionario declaró que percibe una jubilación mensual de $5,7 millones, que no posee bienes a su nombre y que vive en una vivienda alquilada.

Al ser consultado por el choque, negó tener responsabilidad y decidió abstenerse de declarar en profundidad sobre lo sucedido.

La defensa, encabezada por Miguel Ortiz Pellegrini, buscará la absolución y sostiene que González no provocó el impacto. La querella, en cambio, pretende que la conducta sea analizada como un homicidio simple con dolo eventual, una calificación más grave que la contenida actualmente en la acusación.

Alexa reconstruyó los segundos previos al impacto

Uno de los testimonios centrales fue el de Alexa Miranda, quien quedó parapléjica como consecuencia de las lesiones sufridas en el choque.

La joven relató que viajaba en el asiento trasero, con el cinturón de seguridad colocado, cuando escuchó el grito de Alejandra Bengoa y vio al BMW conducido por González dirigirse hacia el vehículo en el que se trasladaban.

También describió la escena posterior al impacto y aseguró que escuchó a Bengoa pedir ayuda. Durante su declaración cuestionó que González no se hubiera acercado a asistirlas.

Alexa explicó que debió comenzar una nueva vida después del choque y que todavía atraviesa un extenso proceso de recuperación. “Tuve que volver a vivir”, expresó ante el tribunal.

Marina habló por primera vez sobre la tragedia

También declaró Marina, hija de Alejandra Bengoa, quien hasta ahora no había podido reconstruir públicamente lo ocurrido.

La joven recordó que escuchó el grito de su madre y observó que el otro vehículo “se venía encima”. Después del impacto perdió el conocimiento y despertó internada, sin comprender inicialmente qué había sucedido.

Marina contó que estuvo en grave estado y que debió atravesar una larga recuperación. “Tuve que volver a aprender a hablar y comer”, afirmó.

También relató el momento en que le comunicaron la muerte de su madre y las dificultades personales y familiares que enfrentó desde entonces.

Reclamos frente a los Tribunales

Desde el comienzo de la audiencia, familiares de las víctimas, organizaciones sociales y manifestantes se concentraron frente al edificio judicial.

Dentro de la sala, González y Alexa permanecieron separados por pocos metros. En el exterior se escucharon consignas para reclamar que la Justicia no modificara su rumbo por el peso político del acusado.

Al finalizar la jornada, González se retiró escoltado por personal policial y sin brindar declaraciones.

Familiares de las víctimas lo increparon mientras se dirigía hacia un vehículo. Entre ellos estuvo Gustavo Álvarez, padre de Alexa, quien le gritó “asesino” y recordó públicamente el padecimiento atravesado por las familias.

Las penas en discusión

Con la calificación actual, González podría recibir una pena de entre tres y seis años de prisión, además de una inhabilitación para conducir vehículos.

La acusación judicial sostiene que deberá determinarse la responsabilidad del exlegislador en el choque frontal ocurrido en el paraje Niña Paula, sobre el Camino de las Altas Cumbres.

El expediente llegó al juicio después de una extensa investigación que incluyó pericias accidentológicas oficiales y de parte, una reconstrucción virtual, informes técnicos y más de cuarenta testimonios.

La querella intentará demostrar durante el debate que no se trató solamente de una conducta imprudente, sino de un hecho con dolo eventual. La defensa insistirá en atribuir la maniobra que desencadenó el impacto al vehículo conducido por Bengoa.

Las audiencias continuarán durante agosto en Villa Dolores, con nuevos testimonios y la incorporación de las pruebas técnicas destinadas a reconstruir cómo ocurrió el choque.