Talleres se destapó en Vicente López y goleó a Platense

La T se impuso por 4-0 con un doblete de Rick y goles de Valentín Depietri y Franco Cristaldo. El equipo de Jorge Sampaoli cortó una serie de dos derrotas y consiguió su primera victoria en el Clausura.

Talleres goleó 4-0 a Platense este lunes en el estadio Ciudad de Vicente López y consiguió su primera victoria en el Torneo Clausura. Rick, a los 43 minutos del primer tiempo y a los 29 del complemento, marcó por duplicado; Valentín Depietri, a los 24 de la segunda etapa, y Franco Cristaldo, a los 32, completaron una noche contundente para el conjunto cordobés.

El triunfo le permitió a la T cortar las derrotas sufridas ante Newell’s y Vélez en las primeras dos fechas y significó el primer festejo oficial del ciclo de Jorge Sampaoli. Platense, en cambio, continúa sin ganar y quedó con un punto después de tres presentaciones.

El partido se mantuvo abierto durante casi toda la primera etapa. Platense acumuló intentos y buscó llegar mediante remates desde distintas posiciones, pero se encontró con una actuación determinante de Ezequiel Unsain.

Talleres fue mucho más efectivo. A dos minutos del descanso, Rick consiguió quebrar la resistencia local y estableció el 1-0, una ventaja que le permitió al conjunto albiazul afrontar el complemento con mayores espacios.

Las estadísticas reflejaron una diferencia marcada entre el volumen ofensivo y la contundencia. Platense terminó con 22 remates, ocho de ellos al arco, mientras que Talleres registró solamente siete disparos, seis dirigidos entre los tres palos. Unsain completó ocho atajadas y se transformó en una de las figuras de la noche.

El ingreso de Depietri resultó decisivo. El delantero reemplazó a Ronaldo Martínez a los 18 minutos del segundo tiempo y, apenas seis minutos después, recibió una asistencia de Rick para convertir el 2-0.

Platense quedó golpeado y Talleres aprovechó cada espacio. A los 29 minutos, Depietri devolvió gentilezas y asistió a Rick, quien marcó su segundo tanto personal y colocó el 3-0.

La ráfaga se completó tres minutos más tarde. Matías Galarza habilitó a Cristaldo y el mediocampista estableció el 4-0 definitivo. La T convirtió tres goles entre los 24 y los 32 minutos del complemento y terminó de transformar un partido inicialmente parejo en una goleada.

El conjunto cordobés tuvo el 58 por ciento de la posesión y mostró una eficacia extraordinaria: convirtió cuatro veces con seis remates al arco. Platense insistió hasta el cierre, pero Unsain sostuvo la valla invicta y evitó cualquier intento de reacción.

Rick cerró la jornada como el gran protagonista, con dos goles y una asistencia. Depietri también fue determinante desde el banco, al participar directamente en dos tantos durante los pocos minutos que necesitó Talleres para liquidar el encuentro.

La victoria representó un desahogo para la T después de un comienzo adverso y le permitió sumar sus primeros tres puntos en la Zona A. Platense, que había empatado con Unión y perdido frente a Instituto, sufrió su segunda caída consecutiva.

Lo que viene

Talleres recibirá a Lanús (martes 11 a las 21:00) y Platense visitará a Independiente sábado 8 a las 21:30) por la cuarta fecha de la Zona A.