Boretto y Marchisio iniciaron un nuevo mandato en la UNC con la inteligencia artificial y el financiamiento como desafíos centrales

El rector y la vicerrectora asumieron este lunes para el período 2026-2030. Boretto convocó a liderar las transformaciones tecnológicas sin resignar la formación humanista, la inclusión ni el compromiso con la educación pública.

La Universidad Nacional de Córdoba inició este lunes una nueva etapa institucional con la asunción de Jhon Boretto como rector y Mariela Marchisio como vicerrectora para el período 2026-2030.

Ambos fueron reelegidos mediante el voto directo de la comunidad universitaria en los comicios realizados en mayo y conducirán la Casa de Trejo durante los próximos cuatro años.

El acto tuvo lugar en una colmada Sala de las Américas del Pabellón Argentina, donde las autoridades renovaron su compromiso con un modelo de gestión basado en la participación, la innovación y el fortalecimiento de la universidad pública.

En su discurso, Boretto colocó al avance de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías entre los principales desafíos de la educación superior, pero advirtió que la transformación no puede limitarse a incorporar herramientas digitales ni perder de vista la dimensión humana.

“La transformación de nuestra universidad no ocurrirá por inercia, sino por voluntad política y una concepción estratégica con una mirada prospectiva, capaz de liderar los cambios en lugar de solo reaccionar ante ellos”, afirmó.

Liderar los cambios tecnológicos

Boretto sostuvo que el acelerado desarrollo tecnológico no disminuye la importancia de las universidades, sino que aumenta su responsabilidad en la generación y transmisión del conocimiento.

“Si las nuevas tecnologías modifican profundamente la manera en que producimos conocimiento, entonces también aumenta la responsabilidad de las universidades”, expresó.

El rector remarcó que la misión institucional no será solamente enseñar a utilizar nuevas herramientas, sino preparar profesionales y ciudadanos capaces de desenvolverse en escenarios cambiantes.

“Nuestra tarea sigue siendo formar ciudadanos responsables, capaces de pensar, crear, decidir, colaborar y comprometerse con los problemas de su tiempo. Cuanto más avanzada sea la tecnología, más importante será el trabajo sobre lo humano”, señaló.

Desde esa perspectiva, planteó que el desafío será construir comunidades universitarias que aprovechen los avances tecnológicos sin resignar los vínculos, la reflexión crítica y los valores que sostienen la convivencia social.

“Es más que el objetivo de una gestión; es nuestro desafío generacional”, definió.

Nuevas trayectorias educativas y laborales

El rector señaló además que las transformaciones en el mundo del trabajo, la ciencia y la producción del conocimiento obligan a revisar las formas tradicionales de enseñar y acompañar a quienes transitan por la Universidad.

“Las nuevas realidades laborales, científicas y sociales nos muestran que las trayectorias educativas serán cada vez más diversas y dinámicas. La Universidad debe estar preparada para acompañar esos recorridos”, sostuvo.

Durante el nuevo mandato, la UNC buscará profundizar las políticas de innovación y adaptar su oferta a recorridos académicos cada vez menos lineales, sin abandonar su función social ni la formación integral.

Boretto anunció también que se fortalecerán las acciones vinculadas con la salud mental, la inclusión y el acompañamiento de estudiantes, docentes y nodocentes.

Las políticas de cuidado serán incorporadas como un eje transversal de la gestión universitaria durante el período que comienza.

Reclamo por el financiamiento universitario

El discurso incluyó una defensa del sistema público de educación superior y un reclamo por los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento.

“Defender el financiamiento universitario es defender la posibilidad de que la universidad pública siga cumpliendo su misión histórica”, afirmó Boretto.

El rector vinculó la disponibilidad de fondos con la posibilidad de sostener la enseñanza, la investigación, la extensión, el acompañamiento estudiantil y las políticas de inclusión.

También planteó que la legitimidad de la universidad pública debe renovarse mediante resultados concretos y una relación permanente con la comunidad.

“La mejor defensa de la universidad pública es una universidad que demuestra todos los días su valor. Que escucha, que se vincula, que transforma vidas y que devuelve a la sociedad el esfuerzo que hace para sostenerla”, señaló.

Continuidad de un modelo de conducción

Boretto interpretó la reelección como un respaldo a la orientación que mantuvo la UNC durante el período anterior.

“La continuidad de este proyecto reafirma una forma de gestionar: abierta, cercana, colaborativa, plural y convencida de que nadie transforma una institución de esta magnitud en soledad”, expresó.

Antes de la toma de posesión, el secretario general de la Universidad, Daniel Lago, dio lectura al acta correspondiente.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades universitarias, representantes del Gobierno provincial, intendentes, jefes comunales, integrantes del Poder Judicial, dirigentes gremiales, agrupaciones estudiantiles y referentes de organizaciones sociales, empresariales y deportivas.

Entre los asistentes estuvieron la vicegobernadora Myrian Prunotto y el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, acompañado por rectores de distintas universidades nacionales.

Con la inteligencia artificial, las nuevas formas de aprendizaje, el cuidado de la comunidad universitaria y el financiamiento entre los principales desafíos, Boretto y Marchisio comenzaron un nuevo mandato que se extenderá hasta 2030.

Fotos: UNC