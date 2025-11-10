Boca venció a River en la Bombonera y se clasificó a la Copa Libertadores 2026

El Xeneize se impuso 2-0 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, dominó el Superclásico y aseguró su lugar en la próxima edición del torneo continental.

Boca Juniors derrotó este domingo por 2 a 0 a River Plate en una nueva edición del Superclásico disputada en La Bombonera, correspondiente a la 15ª fecha del Torneo Clausura, y se aseguró la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Los goles del encuentro fueron obra de Exequiel Zeballos, a los 46 minutos del primer tiempo, y de Miguel Merentiel, a los 2 del complemento, en un partido que tuvo a Boca como claro protagonista y a River sin respuestas futbolísticas.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda alcanzó la cima de la Zona A, consolidando un rendimiento en alza, mientras que el equipo de Marcelo Gallardo acumuló su quinta derrota en seis partidos, quedando sin posibilidades de clasificar a la próxima Libertadores por la tabla anual.

El desarrollo del primer tiempo fue parejo, pero sobre el cierre Ayrton Costa envió un pase largo que aprovechó Zeballos tras un error defensivo de Paulo Díaz: el delantero definió ante Franco Armani, capturó su propio rebote y marcó el 1-0.

En el inicio del complemento, el santiagueño volvió a ser determinante: desbordó por derecha y asistió a Miguel Merentiel, que empujó la pelota al fondo de la red para sellar el 2-0 definitivo.

River apenas reaccionó. Tuvo una oportunidad en los pies de Gonzalo Montiel, que no logró definir con claridad, y un penal reclamado por falta sobre Milton Giménez, que fue anulado por el VAR tras revisión de Nicolás Ramírez.

Los minutos finales mostraron a un Boca sólido y sereno, manejando el partido ante un rival desbordado y sin ideas. El público xeneize celebró con euforia una victoria clave, que le aseguró el boleto a la Libertadores y le permitió prolongar su racha positiva en casa.

Por su parte, River se fue sumido en preocupación: deberá vencer a Vélez en la última fecha para mantener chances de clasificación a los playoffs.