Martes con lluvias probables en el arranque y miércoles estable en Villa Carlos Paz

El SMN anticipa para Villa Carlos Paz y Punilla una mañana de martes con lluvias probables, dentro de un rango de 40–70%, y una mejora marcada desde la tarde. Para este miércoles 29, en cambio, el tiempo se presentará estable durante toda la jornada, con 0% de precipitaciones y una máxima de 18°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra dos días bien distintos: un martes con algo de inestabilidad en el arranque y un miércoles mucho más firme.

Para hoy, martes 28, el tramo a seguir de cerca se concentra en la mañana. Allí el SMN marca una probabilidad de precipitaciones de 40–70%, con una temperatura cercana a 10° y viento de 7–12 km/h. Con el correr de las horas, el panorama mejora: tanto en la tarde como en la noche ya no se esperan lluvias (0%), mientras la temperatura sube hasta una máxima de 17° y luego queda alrededor de 12°.

El miércoles 29 aparece mucho más estable de punta a punta. No se prevén precipitaciones en ningún tramo del día, con 0% tanto en la mañana como en la tarde y la noche. La temperatura irá desde unos 10° hasta una máxima de 18°, con viento algo más presente al comienzo (13–22 km/h y 23–31 km/h) y más leve hacia el final del día.

Para tener en cuenta: el momento más incómodo se ubica en esta mañana, pero después el tiempo tenderá a ordenarse rápido. Mañana, en cambio, se perfila como una jornada mucho más tranquila y aprovechable.