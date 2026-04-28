El Partido Libertario hizo pie en Villa Carlos Paz: se lanzó la junta promotora y D’Angelo asoma como posible candidato para 2027

El Partido Libertario presentó su Junta Promotora en Villa Carlos Paz y explicó que su desembarco en la ciudad responde al pedido de vecinos que buscan participar en política desde ese espacio. Con Jacinto D’Angelo como figura local, el lanzamiento también incluyó cuestionamientos de Agustín Spacessi a la gestión municipal y una proyección hacia 2027.

El Partido Libertario formalizó su llegada a Villa Carlos Paz con la presentación de su Junta Promotora, en un acto realizado el pasado jueves 23 y encabezado por el legislador provincial Agustín Spacessi. La actividad dejó dos señales políticas claras: por un lado, la confirmación de Jacinto D’Angelo como principal referente local; por otro, el inicio de un posicionamiento opositor frente a la gestión del intendente Esteban Avilés.

Según explicó Spacessi, el desembarco del espacio en la ciudad responde a “la demanda de un grupo de vecinos que quieren empezar a participar en política y que han elegido al Partido Libertario como su espacio de inserción a la vida política y en comunidad”. En esa línea, planteó que la creación de la Junta Promotora busca canalizar esa inquietud y empezar a construir una alternativa local con proyección propia.

D’Angelo, ex candidato a defensor del Pueblo, quedó al frente de esa referencia política en Carlos Paz. Tras la presentación dejó en sus redes una definición que fue leída como una señal hacia el escenario electoral que se viene: “Carlos Paz se merece un cambio y estoy dispuesto a dar todo de mí junto a los vecinos que quieran acompañarme para lograrlo”.

Una apuesta local con la mira en 2027

La presentación fue mostrada por sus organizadores como el comienzo de una construcción política en la ciudad. Spacessi sostuvo que la Junta Promotora busca reunir a vecinos y dirigentes dispuestos a involucrarse de manera activa, y destacó que D’Angelo representa ese proceso por su vínculo con la vida pública local y su interés en temas como la seguridad, la obra pública y las cuestiones sociales.

Aunque evitó confirmar candidaturas, el legislador no descartó que D’Angelo pueda proyectarse hacia la intendencia. Según dijo, esa será una decisión que deberá tomar la estructura local del espacio, y no una definición impuesta “con el dedo”.

Críticas a Avilés y al funcionamiento del municipio

El lanzamiento no quedó limitado a la presentación partidaria. También incluyó una serie de cuestionamientos directos a la gestión de Avilés, especialmente por el funcionamiento de los servicios públicos y por el crecimiento de la estructura política municipal.

Spacessi afirmó que, en lugar de resolver los problemas de fondo de la ciudad, la actual administración priorizó el reparto de cargos. “Avilés lo que ha hecho, en vez de gestionar, ha sido conseguir un sinnúmero de puestos de trabajo, entre comillas, para familiares, amigos y socios políticos”, sostuvo.

A eso sumó un diagnóstico crítico sobre la situación local. En sus redes sociales, el legislador aseguró que en Carlos Paz se repite desde hace años un esquema de “más cargos, más estructura, más política… pero menos soluciones”, y enumeró entre las principales preocupaciones de los vecinos la falta de servicios, los problemas con la luz, las cloacas que no llegan y una inseguridad que, según dijo, se percibe cada vez más.

En ese marco, presentó la creación de la Junta Promotora como parte de una alternativa “sin privilegios, sin acomodos y con un solo objetivo: poner a los vecinos primero”.

Un armado propio, con diferencias con La Libertad Avanza

Spacessi también marcó diferencias con La Libertad Avanza, el espacio que lidera el presidente Javier Milei. Si bien reconoció coincidencias en ideas liberales, señaló que el Partido Libertario no responde a una conducción nacional y que tiene una construcción distinta. Al mismo tiempo, ubicó como límites políticos al kirchnerismo y a los partidos de izquierda.

Con este paso, el Partido Libertario empezó a ordenar su presencia en Villa Carlos Paz con un mensaje que combina dos ejes: el intento de canalizar una demanda de participación vecinal y la intención de disputar el escenario político local con un discurso fuertemente crítico de la gestión municipal.