Buen tiempo en Villa Carlos Paz: miércoles frío por la mañana y jueves con ráfagas por la tarde

El SMN anticipa dos jornadas estables en Villa Carlos Paz y Punilla. Este miércoles 29 se espera una máxima de 24° tras un arranque muy fresco, con apenas 5°. Para este jueves 30, el tiempo seguirá firme, con 22° de máxima y un aumento del viento, con ráfagas de 42–50 km/h en la segunda mitad del día.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz confirma un tramo de tiempo estable, sin lluvias y con amplitud térmica marcada.

Para hoy, miércoles 29, no se esperan precipitaciones en ningún momento del día. La jornada arrancará con una mañana fría, de apenas 5°, y viento de 23–31 km/h, pero con el correr de las horas la temperatura subirá hasta una máxima de 24°. Hacia la noche, el ambiente volverá a sentirse más fresco, con valores cercanos a 15° y viento muy leve (0–2 km/h).

El jueves 30 seguirá en la misma línea, también con 0% de precipitaciones durante toda la jornada. La temperatura irá desde unos 9° en el arranque hasta una máxima de 22° por la tarde. El dato a seguir ese día estará en el viento: en la segunda mitad de la jornada se esperan ráfagas de 42–50 km/h, con velocidades de 23–31 km/h.

Para tener en cuenta: más allá del frío temprano, el panorama de hoy y mañana aparece muy favorable. El único punto a seguir de cerca será el aumento del viento durante la tarde del jueves.