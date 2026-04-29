Felpeto solicita información sobre el uso y control de monopatines y vehículos eléctricos para reforzar la seguridad vial en Villa Carlos Paz

La concejal Pía Belén Felpeto, del bloque Juntos por Carlos Paz, presentó un pedido de informes que busca conocer qué acciones se están implementando para fiscalizar la circulación de vehículos eléctricos de movilidad individual y prevenir situaciones de riesgo en la ciudad.

La concejal Pía Belén Felpeto, del bloque Juntos por Carlos Paz, presentó un pedido de informes al Departamento Ejecutivo Municipal con el objetivo de conocer qué acciones se están llevando adelante para controlar el uso de los vehículos eléctricos de movilidad individual (VEMI), como monopatines eléctricos, en la ciudad.

La iniciativa surge a partir del crecimiento sostenido de estos medios de transporte y de situaciones que comienzan a generar preocupación entre vecinos y usuarios. En los últimos meses, se han registrado distintos accidentes y episodios de riesgo vinculados al uso de monopatines, tanto por caídas como por conflictos con peatones y vehículos.

“Cada vez vemos más monopatines y vehículos eléctricos en la ciudad, y eso es positivo porque habla de la adopción de nuevas formas de movilidad. Pero también es importante que ese crecimiento venga acompañado de controles y concientización para prevenir accidentes”, expresó Felpeto.

El pedido busca contar con información clara sobre los controles realizados desde la sanción de la ordenanza vigente, la cantidad de infracciones detectadas, las sanciones aplicadas y las medidas adoptadas para garantizar una circulación segura.

Concejala Pia Felpeto.

“Hay normas que ya establecen reglas básicas, como el uso de casco, las edades permitidas o por dónde se puede circular. Lo importante ahora es saber cómo se están aplicando en la práctica”, agregó.

En este sentido, la concejal destacó que el objetivo no es restringir el uso de estos vehículos, porque ya existe una ordenanza que contempla su uso y condiciones, sino promover una convivencia ordenada en el espacio público.

“Se trata de cuidar a quienes los usan, pero también a peatones y conductores, y esta es una inquietud que viene creciendo a medida que tenemos reuniones en distintos sectores de la ciudad. La seguridad vial es una responsabilidad compartida”.

Finalmente, Felpeto subrayó la importancia de anticiparse a una problemática que crece día a día: “Si logramos trabajar a tiempo en la prevención, vamos a evitar situaciones más graves en el futuro”.