Edición de abril de La Jornada: ¡ya disponible en formato PDF!

Para quienes siguen el pulso de la ciudad y la región desde el papel, compartimos la edición de abril de La Jornada en su versión PDF, tal como fue impresa. Un número atravesado por el peso del turismo estudiantil en la economía local, los reacomodamientos políticos rumbo a 2027, nuevos aumentos municipales y la agenda institucional de Punilla Sur.

En este número:

🎓 Turismo estudiantil: la otra gran temporada de Carlos Paz

La nota central analiza el rol del turismo estudiantil como motor económico fuera del verano: más de 60 años de historia, el 95% del alojamiento estudiantil cordobés concentrado en la ciudad, la nueva marca provincial y el desafío de recuperar volumen, abrir mercados en Chile y Paraguay y sostener empleo en hoteles, gastronomía, transporte y entretenimiento.

🏛️ Partido Justicialista: unidad para evitar la interna

Carlos Quaranta presidirá el PJ de Villa Carlos Paz tras un acuerdo que dejó a Libia Smania en segundo lugar y alineó al circuito local con el pedido de unidad impulsado por Martín Llaryora. Una definición que ordena al peronismo y proyecta el armado hacia 2027.

🧩 En Pocas Líneas políticas

Rodrigo Serna cruzó el relato turístico municipal y abrió la puerta a repensar una candidatura; Luis Juez encabezó en Villa Carlos Paz una reunión del Frente Cívico con eje en la unidad opositora; y el espacio “Es por AK Córdoba” presentó en la ciudad otro armado en respaldo a Axel Kicillof.

📰 24 años de La Jornada

Una reflexión editorial sobre la permanencia, la adaptación y la identidad de un medio independiente que nació en 2002, atravesó crisis, cambios tecnológicos y transformaciones del oficio, sin resignar su mirada crítica y local.

🏫 Universidad pública en Villa Carlos Paz

El ISAUI inició su primer ciclo lectivo como parte de la Universidad Provincial de Córdoba, con seis carreras, fuerte crecimiento de la matrícula y la futura sede propia ya adjudicada, con un plazo estimado de obra de unos 500 días.

💸 Mayo llega con aumentos municipales

El oficialismo aprobó nuevos ajustes en cloacas, agua, tasas, taxis, remises y transporte urbano. El boleto pasará de $1.497 a $1.670 y la actualización será el primer tramo semiautomático previsto para este año.

🏢 Gasto político bajo debate

El proyecto de Daniel Ribetti para controlar la planta política no logró avanzar en el Concejo. La iniciativa proponía límites al gasto en personal, topes de empleados y suspensión de nuevas incorporaciones hasta después de las elecciones.

🔄 Cambios en el gabinete municipal

Carlos Viotti asumió en Coordinación de Gabinete y Promoción Humana, mientras que María Soledad Zacarías pasó a un rol de articulación con secretarías, instituciones intermedias y el bloque oficialista.

🌄 Punilla Sur en agenda

San Antonio de Arredondo advirtió por la caída de recursos y avanzó con nuevas etapas de gas natural; Cuesta Blanca inauguró la oficina de la COOPI y coordinó acciones de seguridad; Tala Huasi consolidó la recolección diferenciada; Mayu Sumaj reforzó su perfil ambiental; e Icho Cruz recordó facilidades para el pago de tributos.

📸 Memoria e imágenes

Una nueva PhoTortul, esta vez con “San Brochero en VCP” sobre la costanera Illia, y otra entrega de Fue noticia y es historia, con postales del automovilismo local y de la antigua Quinta del Niño Dios.

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