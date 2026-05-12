Boca pierde a Bareiro: sufrió un doble desgarro y será baja en un tramo clave

El delantero paraguayo se lesionó en el partido ante Huracán y los estudios confirmaron un compromiso muscular en dos zonas. Boca lo perderá al menos por un mes y no podrá contar con él en los próximos compromisos decisivos.

Adam Bareiro sufrió un doble desgarro y encendió una alarma fuerte en Boca. El delantero paraguayo debió salir lesionado en el cruce ante Huracán y, después de los estudios realizados este lunes, se confirmó que presenta una lesión muscular del complejo aductor y del recto anterior del abdomen izquierdo.

Aunque el parte difundido por el club no detalla tiempos exactos, distintos reportes coinciden en que la recuperación demandará, como mínimo, cerca de un mes. Eso deja a Bareiro afuera de una parte sensible del calendario y obliga al cuerpo técnico a rearmar el ataque en un momento de alta exigencia.

La lesión se produjo en el inicio del partido frente a Huracán, cuando el atacante sintió un fuerte dolor y no pudo continuar. La escena ya había generado preocupación en la cancha, y el diagnóstico posterior terminó de confirmar un panorama adverso para el ex San Lorenzo.

En lo inmediato, Boca no podrá contar con él en los próximos partidos de la Copa Libertadores, entre ellos los cruces ante Cruzeiro y Universidad Católica, dos encuentros clave para el cierre de la fase de grupos. Además, la lesión también representa un contratiempo para Paraguay, que sigue de cerca la evolución del delantero.

La baja de Bareiro se suma así a un contexto incómodo para el equipo, golpeado por la reciente eliminación en el torneo local y ahora también por una ausencia importante en ofensiva. Con este escenario, el cuerpo técnico deberá buscar variantes para sostener el peso del ataque en una etapa decisiva de la temporada.