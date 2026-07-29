Operativo de saturación en Punilla: tres aprehendidos y 13 motocicletas secuestradas

La Departamental Punilla controló 140 automóviles, 90 motocicletas y 165 personas. Dos de los aprehendidos tenían órdenes de detención vigentes.

Un operativo de saturación realizado durante la noche del martes en distintas localidades de Punilla dejó como resultado tres personas aprehendidas, 13 motocicletas secuestradas y controles sobre 395 vehículos y personas.

El dispositivo fue desplegado por la Unidad Regional Departamental Punilla, con la participación de efectivos del Escuadrón Motorizado Enduro, el Comando de Acción Preventiva, el Departamento de Unidades de Alto Riesgo y el Servicio Especial de Operaciones Motorizadas.

Durante el operativo fueron controlados 140 automóviles, 90 motocicletas y 165 personas.

Además, se concretaron tres aprehensiones por delitos. Dos de las personas tenían órdenes de detención vigentes.

También se secuestraron un teléfono celular y una motocicleta vinculados a un hecho delictivo, junto con otras 12 motocicletas por infracción al artículo 111 del Código de Convivencia Ciudadana.

El procedimiento fue fiscalizado por el director de la Departamental Punilla, Comisario Mayor Hernán Guayanes, y formó parte de las acciones preventivas implementadas en la jurisdicción.