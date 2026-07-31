Boca sufrió en Chile, pero ganó por penales y avanzó en la Sudamericana

El Xeneize perdió 1-0 ante O’Higgins, que igualó la serie con un gol de Francisco González, pero se impuso 4-3 desde los doce pasos. Álvaro Montero contuvo una ejecución y Lautaro Blanco convirtió el remate decisivo.

Boca consiguió una clasificación cargada de sufrimiento en Chile. El equipo de Rodolfo Arruabarrena perdió 1-0 ante O’Higgins este jueves en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua, terminó 1-1 en el resultado global y se impuso por 4-3 en la definición por penales para avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Francisco González, a los 26 minutos del segundo tiempo, convirtió el único gol del encuentro con una volea de zurda después de un lateral enviado al área. El tanto anuló la ventaja que Boca había obtenido una semana antes en la Bombonera, donde había ganado 1-0 con un gol de Miguel Merentiel.

El Xeneize comenzó con una actitud ofensiva y trató de manejar la pelota mediante Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar. Sin embargo, volvió a mostrar dificultades para generar peligro y pasó gran parte del primer tiempo sin exigir al arquero Omar Carabalí.

O’Higgins fue creciendo con el correr de los minutos, aunque tampoco consiguió producir demasiadas situaciones durante la etapa inicial. El conjunto conducido por Lucas Bovaglio presionó en el mediocampo y buscó atacar directamente, mientras Boca intentó controlar el ritmo y proteger la ventaja conseguida en Buenos Aires.

El partido ganó intensidad durante el complemento. Tomás Aranda tuvo la primera oportunidad importante del visitante con un remate bajo que pasó junto al palo, pero fue el equipo chileno el que logró quebrar el marcador poco después. González recibió una pelota derivada desde un lateral y sacó una volea potente que dejó sin reacción a Montero.

Con la serie igualada, O’Higgins atravesó su mejor momento y estuvo cerca de completar la remontada. Montero respondió ante un cabezazo dentro del área y sostuvo a un Boca que perdió claridad y comenzó a defenderse demasiado cerca de su arco.

El Xeneize tuvo sus mejores ocasiones en los minutos finales. Aranda volvió a quedar en posición de remate, pero se encontró con una gran actuación de Carabalí. A los 45 minutos, el juvenil sacó un disparo dirigido al ángulo y el arquero chileno desvió la pelota al córner, en la última oportunidad clara antes de la definición.

La definición por penales

Paredes, Merentiel y Jorge Figal convirtieron las primeras ejecuciones de Boca. Aranda intentó picar su remate, pero Carabalí permaneció en el centro del arco y contuvo la pelota.

Para O’Higgins anotaron Francisco González, Arnaldo Castillo y Miguel Brizuela. Montero detuvo el disparo de Thiago Vecino, mientras que Luis Pavez tampoco logró convertir.

Con la serie 3-3, Lautaro Blanco se hizo cargo del último penal de Boca y definió con seguridad para sellar el 4-3, desatar el festejo del plantel visitante y evitar una eliminación que parecía posible después del gol chileno.

Boca consiguió así una clasificación necesaria después de la dura goleada sufrida ante Deportivo Riestra en el comienzo del Torneo Clausura. Aunque volvió a dejar dudas en su funcionamiento, sobrevivió a una noche complicada y continuará su camino internacional ante Recoleta de Paraguay.

Lo que viene

Boca visitará a Newell’s el domingo 2 de agosto, a las 17, por el Torneo Clausura. Luego recibirá a Estudiantes de La Plata el miércoles 5, desde las 19, en la Bombonera.

Por la Copa Sudamericana, enfrentará a Recoleta en los octavos de final. Los encuentros de ida se disputarán entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que las revanchas se jugarán entre el 18 y el 20. La programación exacta todavía no fue oficializada.