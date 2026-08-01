Villa Carlos Paz: comerciantes llevaron sus reclamos al municipio y esperan que los anuncios de alivio tributario y promoción se conviertan en medidas concretas

Funcionarios municipales anticiparon un proyecto para reducir intereses sobre deudas, planes de pago, acciones de promoción y una agenda destinada a recuperar el movimiento comercial y turístico. La falta de plazos y la cercanía del año electoral generaron cautela entre distintos sectores.

Un grupo de comerciantes de Villa Carlos Paz se reunió este jueves con funcionarios municipales para plantear la situación que atraviesa la actividad y reclamar respuestas frente a la caída del consumo, las deudas acumuladas y la necesidad de recuperar el movimiento en distintos sectores de la ciudad.

Del encuentro participaron el secretario General y de Vinculación Institucional, Juan Manuel Lucero, y el secretario de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana, Carlos Viotti.

Según el resumen difundido posteriormente por los propios asistentes, los representantes del Ejecutivo asumieron una serie de compromisos relacionados con alivio tributario, promoción comercial, turismo de reuniones, actividades culturales y acompañamiento a eventos privados.

Los comerciantes valoraron la apertura de esta primera instancia de diálogo, aunque dejaron planteada una expectativa concreta: que las respuestas no queden limitadas a anuncios y puedan transformarse en acciones verificables.

Un plan para las deudas municipales

Uno de los principales anuncios fue la futura presentación de un proyecto de ordenanza destinado a reducir los intereses aplicados sobre las deudas municipales.

La iniciativa incluiría además un plan de regularización con cuotas consideradas accesibles, dirigido a contribuyentes que encontraron dificultades para mantenerse al día.

El comunicado no precisa cuándo será enviado el proyecto al Concejo de Representantes, cuáles serían los porcentajes de reducción, qué obligaciones quedarían incluidas ni las condiciones para acceder al financiamiento.

Esos aspectos serán determinantes para evaluar el alcance real de una medida especialmente esperada por comerciantes que acumularon obligaciones en un contexto de menor actividad económica.

Promoción por sectores y galerías

Los funcionarios también informaron que el Municipio desarrollará capacitaciones y acciones promocionales específicas para los diferentes rubros y galerías comerciales de Villa Carlos Paz.

La propuesta apunta a evitar campañas generales y avanzar sobre las características y necesidades particulares de cada zona.

También se habló de realizar intervenciones culturales en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de generar circulación de vecinos y turistas por sectores que permanecen al margen de los principales corredores céntricos.

Otro de los compromisos fue acompañar y promocionar eventos organizados por privados cuando tengan capacidad para producir movimiento económico, comercial o turístico.

Recuperar el turismo de reuniones

Durante la conversación se planteó además la necesidad de reposicionar a Villa Carlos Paz como sede de congresos y convenciones, un segmento que permite generar actividad fuera de los fines de semana largos y de las temporadas tradicionales.

El objetivo expresado sería recuperar presencia en el mercado regional e internacional y fortalecer el turismo de reuniones como herramienta para sostener durante todo el año a hoteles, restaurantes, transportistas, salones y comercios.

Como próximo paso, se acordó realizar una nueva reunión con el secretario de Turismo y representantes del CAPTUR, para profundizar las propuestas vinculadas con la actividad turística y comercial.

También se anunció la creación de un canal de diálogo permanente entre el Municipio y los comerciantes, con una agenda de trabajo conjunta.

Entre la expectativa y el escepticismo

La publicación del resumen en redes sociales generó respuestas variadas.

Algunos comerciantes y vecinos valoraron que el Municipio recibiera los planteos y comenzara a discutir herramientas frente a una situación que afecta a buena parte del sector.

Otras reacciones relativizaron el alcance de los compromisos, al considerar que varias de las acciones anunciadas llegan tarde, resultan insuficientes o no cuentan todavía con detalles que permitan medir su viabilidad.

La ausencia de fechas, montos, etapas de ejecución y mecanismos formales alimentó la preocupación de que las palabras puedan diluirse con el paso de los meses.

También aparecieron lecturas políticas vinculadas con el calendario electoral. Las elecciones municipales se realizarán en junio de 2027, por lo que las medidas que comiencen a anunciarse estarán inevitablemente atravesadas por esa circunstancia.

La cercanía de los comicios no invalida por sí sola las propuestas, pero aumenta la necesidad de que los anuncios sean acompañados por plazos, proyectos concretos y resultados que puedan ser evaluados por el sector.

Un primer paso que deberá tener continuidad

Los participantes definieron la reunión como un primer paso y expresaron su voluntad de sostener el diálogo con las autoridades.

El desafío será establecer si la mesa abierta este jueves deriva en un programa verificable o queda reducida a una sucesión de encuentros y buenas intenciones.

La situación del comercio requiere respuestas que combinen alivio fiscal, promoción, recuperación del turismo, simplificación administrativa y políticas capaces de estimular el consumo y la inversión.

Para los asistentes, la valoración final dependerá menos de lo conversado en esta primera reunión que de la capacidad del Municipio para convertir los compromisos en medidas concretas.