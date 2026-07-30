Instituto sufrió hasta el final, venció a Platense y logró su primer triunfo

La Gloria se impuso por 2-1 en Alta Córdoba con goles de Giuliano Cerato y Matías Tissera. Héctor Bobadilla descontó en tiempo agregado y el Calamar estuvo cerca de empatar en la última jugada.

Instituto derrotó por 2-1 a Platense en el Monumental de Alta Córdoba, por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, y consiguió su primera victoria en el campeonato.

Giuliano Cerato, a los 13 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para la Gloria. Matías Tissera amplió la diferencia a los 9 del complemento, mientras que Héctor Bobadilla descontó para el Calamar a los 49 minutos y le puso suspenso al cierre.

El equipo dirigido por Diego Flores salió con decisión y tuvo su primera aproximación mediante Jhon Córdoba. Platense respondió con Nicolás Retamar, pero Marcos Ledesma evitó la caída de su arco.

La apertura llegó después de una buena construcción colectiva por el sector izquierdo. Diego Sosa avanzó y habilitó a Cerato, quien apareció en posición ofensiva y definió para establecer el 1-0.

A partir de la ventaja, Instituto se mostró firme para defender y trató de aprovechar los espacios que dejaba el conjunto visitante. Platense creció sobre el cierre de la primera etapa, aunque no encontró precisión para alcanzar la igualdad.

La Gloria volvió a golpear al comenzar el complemento. Tissera atacó dentro del área, su primer remate fue rechazado por Juan Pablo Cozzani y el delantero aprovechó la continuidad de la jugada para marcar el 2-0.

Platense adelantó sus líneas y comenzó a acumular llegadas. Ledesma respondió ante Bobadilla, mientras que Fernando Alarcón, Leonel Mosevich y Jonathan Galván sostuvieron al conjunto cordobés en los momentos de mayor presión.

Instituto también tuvo posibilidades para sentenciar el partido, pero no consiguió ampliar la diferencia. Alex Luna, Nicolás Guerra y Mosevich dispusieron de oportunidades durante el tramo final.

El descuento llegó en el cuarto minuto agregado. Juan Gauto envió la asistencia y Bobadilla definió para colocar el 2-1. En la jugada siguiente, Bautista Merlini ganó de cabeza y la pelota pasó muy cerca del palo derecho de Ledesma.

La Gloria resistió hasta el cierre y celebró sus primeros tres puntos, después de haber caído ante Vélez en el debut. Platense quedó con una unidad, producto del empate frente a Unión en la jornada inaugural.

Lo que viene

Instituto visitará a Lanús el domingo 2 de agosto, a las 21.30, por la tercera fecha de la Zona A.

Platense recibirá a Talleres el lunes 3, desde las 19, en Vicente López.