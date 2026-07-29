UEPC adhiere al paro nacional docente convocado para el lunes 3 de agosto

El gremio cordobés se sumará a la medida de fuerza impulsada por CTERA en reclamo de la convocatoria a la paritaria nacional, la restitución del FONID y una mayor inversión educativa. La protesta podría afectar el dictado de clases en escuelas de la provincia.

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) convocó a un paro docente para el próximo lunes 3 de agosto, en adhesión a la jornada nacional de protesta dispuesta por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

La medida forma parte de un plan de lucha contra las políticas de ajuste del Gobierno nacional y podría afectar el normal desarrollo de las clases en los establecimientos educativos de Córdoba.

Desde el sindicato señalaron que la convocatoria responde a la negativa de la Nación a reabrir la Paritaria Nacional Docente, ámbito en el que se discuten salarios, condiciones laborales, formación e inversión educativa.

“La decisión responde a la permanente negativa del Gobierno de convocar a la Paritaria Nacional Docente, incumpliendo la legislación vigente”, expresó UEPC en su comunicado.

Reclamos salariales y educativos

Entre los principales pedidos se encuentran la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de otros recursos nacionales destinados al sistema educativo.

Los gremios también reclaman la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y mayores inversiones en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.

UEPC advirtió que el desfinanciamiento nacional se produce en un escenario de pérdida salarial y de reducción de programas que anteriormente contribuían al sostenimiento de las escuelas y de los ingresos docentes.

Rechazo a cambios jubilatorios

La convocatoria incluye además la defensa de las cajas previsionales provinciales, de la jubilación docente y del sistema público, solidario y de reparto.

El gremio expresó su rechazo a cualquier reforma jubilatoria que implique una reducción de derechos laborales o previsionales.

Otro de los puntos cuestionados es el proyecto denominado Ley de Libertad Educativa, al que CTERA y UEPC consideran un avance sobre la responsabilidad estatal de garantizar una educación pública, inclusiva y de calidad.

Según el comunicado, la iniciativa afectaría el derecho social a la educación, la libertad de enseñanza y las condiciones de trabajo de los docentes.

Convocatoria a la comunidad educativa

UEPC llamó a los trabajadores de la educación de Córdoba a participar de la medida junto con organizaciones sindicales, estudiantiles y distintos sectores de la comunidad educativa.

El alcance concreto del paro en la provincia dependerá del nivel de adhesión que registre en cada establecimiento, aunque se prevé que la actividad escolar se vea afectada durante toda la jornada del lunes.