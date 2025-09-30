Alfonsín cuestionó duramente a Milei y advirtió que “no está en condiciones de gobernar”

El candidato a diputado de Proyecto Sur lo calificó de incompetente y dijo que el pedido de ayuda a EE.UU. es un “respirador artificial” para la economía.

El dirigente Ricardo Alfonsín, primer candidato a diputado nacional por Proyecto Sur, lanzó fuertes críticas contra el presidente Javier Milei, a quien definió como “un incompetente” que “no está en condiciones de gobernar”.

En declaraciones al programa RPM (Splendid AM 990), Alfonsín sostuvo que durante la campaña electoral ya advertían que la llegada del libertario a la Casa Rosada “entrañaba un riesgo para la República y la democracia”, y que “no se equivocaron”.

Críticas a la gestión económica

Para Alfonsín, las políticas económicas de Milei “no resolvieron los problemas del país” y el reciente pedido de apoyo financiero a Estados Unidos “es como ir a buscar un respirador artificial”.

“Quedó demostrado que teníamos razón, que el que no decía la verdad era él, porque tuvo que ir desesperado a buscar un salvavidas en Estados Unidos”, enfatizó.

El exdiputado consideró que la situación se agravará si el Presidente no abre instancias de diálogo tras las elecciones legislativas de octubre, que, según su pronóstico, “las va a perder”.

El rol de la sociedad y la democracia

Alfonsín opinó que Milei no avanzó más en una “deriva autoritaria” porque “la sociedad no se lo ha permitido”. Además, pidió que la experiencia de atravesar un gobierno de este tipo “sirva de aprendizaje” para los argentinos.

Cuestionamientos a la UCR

El hijo del expresidente Raúl Alfonsín también cargó contra la Unión Cívica Radical (UCR), su antiguo partido. Señaló que se transformó en un “proyecto provincial o vecinal” y que perdió peso en la política nacional.

“La UCR tiene que revisar todo lo que ha venido haciendo si quiere volver a ser un actor gravitante. No teníamos nada que ver con el PRO, y la realidad lo demostró”, afirmó.