Aldosivi dio el gran golpe, goleó a River y lo eliminó de la Copa Argentina

El Tiburón se impuso por 3-1 en Salta con un doblete de Tomás Fernández y otro gol de Nicolás Cordero. Rafael Santos Borré descontó sobre el final para un Millonario que quedó afuera en los 16avos de final.

Aldosivi protagonizó una de las mayores sorpresas de la Copa Argentina al derrotar el viernes por 3-1 a River en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta y clasificarse a los octavos de final.

Tomás Fernández, a los 11 y 56 minutos, y Nicolás Cordero, a los 29, marcaron los goles del conjunto marplatense. Rafael Santos Borré descontó a los 86 para el equipo de Eduardo Coudet, que sufrió una dura eliminación en su primer partido oficial del segundo semestre.

El resultado le permitió a Aldosivi igualar su mejor actuación histórica en el certamen y conseguir una victoria memorable ante el máximo ganador de la competencia. En la próxima instancia enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza, vigente campeón de la Copa Argentina.

El equipo dirigido por Israel Damonte construyó el triunfo con orden, intensidad y una enorme eficacia. River tuvo la pelota durante largos pasajes, pero careció de profundidad, cometió errores defensivos y nunca encontró respuestas para modificar el desarrollo.

Aldosivi golpeó en su primera llegada clara. A los 11 minutos, Tomás Fernández aprovechó un rebote dentro del área y definió para establecer el 1-0 ante un equipo millonario que había comenzado el encuentro intentando asumir el protagonismo.

River buscó reaccionar a través de Facundo Colidio, Tomás Galván y Borré, pero sus avances fueron previsibles. La defensa marplatense se mantuvo compacta y el arquero Ignacio Chicco prácticamente no fue exigido durante la primera parte.

El Tiburón volvió a mostrar su contundencia a los 29. Después de una buena combinación colectiva, Cordero apareció en el área y empujó la pelota para convertir el 2-0, que profundizó la confusión del conjunto de Núñez.

La diferencia provocó el enojo de los hinchas de River presentes en Salta. El equipo de Coudet conservaba la posesión, pero no lograba superar las líneas defensivas de un Aldosivi cómodo con el planteo y peligroso cada vez que recuperaba.

Durante la primera etapa también se produjo una situación de preocupación fuera del estadio. Un incendio en un campo cercano generó una importante columna de humo y obligó a solicitar el retiro de algunos vehículos estacionados en las inmediaciones. El partido, de todos modos, continuó con normalidad.

Coudet intentó modificar el desarrollo antes del descanso y dispuso los ingresos de Lucas Beltrán y Mauro Arambarri. El delantero volvió a vestir la camiseta de River, aunque su presencia no consiguió cambiar el funcionamiento ofensivo del equipo.

Aldosivi atravesó una dificultad al comienzo del complemento cuando Matías Godoy debió abandonar el campo por un golpe. Martín García ingresó en su lugar y participó pocos minutos después en la jugada que terminó de sentenciar la clasificación.

A los 56, García probó con un remate que Santiago Beltrán consiguió rechazar. Federico Laurelli recuperó la pelota y cabeceó desde afuera del área; el envío se desvió en Tomás Fernández y descolocó al arquero para transformarse en el 3-0.

El segundo gol de Fernández completó una actuación consagratoria. El atacante se convirtió además en el máximo anotador de la edición, con tres tantos, y fue la figura principal de una noche histórica para el club marplatense.

Con la clasificación prácticamente resuelta, Damonte refrescó el equipo y reforzó la mitad de la cancha. Aldosivi cedió la iniciativa, pero mantuvo el orden y evitó que River generara una reacción sostenida.

Coudet también buscó respuestas desde el banco con los ingresos de Joaquín Freitas y Lautaro Pereyra. El Millonario adelantó sus líneas y comenzó a llegar con algo más de frecuencia, aunque sin la precisión necesaria para poner en riesgo la ventaja.

El descuento llegó recién a los 86. Galván sacó un remate desde afuera del área que se desvió en Borré y cambió completamente su trayectoria antes de ingresar junto al palo. El colombiano marcó así en su regreso oficial al club, pero el gol apenas sirvió para reducir la diferencia.

River intentó acelerar durante los últimos minutos, pero Aldosivi no perdió el control. El conjunto marplatense sostuvo la ventaja y celebró una clasificación que adquiere todavía más valor por el contexto deportivo que atraviesa en la lucha por mantener la categoría.

Para el equipo de Núñez, la eliminación representó un golpe inesperado. River llegaba al segundo semestre con refuerzos y expectativas renovadas, pero ofreció una actuación deslucida y perdió una de las vías disponibles para clasificarse a la próxima Copa Libertadores.

La derrota también prolongó una estadística negativa: las cuatro eliminaciones que River sufrió durante los 90 minutos en la historia de la Copa Argentina se produjeron en los 16avos de final.

Lo que viene

Aldosivi enfrentará a Independiente Rivadavia por los octavos de final de la Copa Argentina. La sede, la fecha y el horario todavía no fueron confirmados.

Antes, el Tiburón debutará en el Torneo Clausura el jueves 23 de julio, a las 21.45, como visitante ante Defensa y Justicia.

River volverá a jugar el sábado 25 de julio, a las 19.15, cuando reciba a Barracas Central en el estadio Monumental por la primera fecha del Clausura.