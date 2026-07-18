Riestra eliminó a San Lorenzo por penales y avanzó en la Copa Argentina

El Malevo se impuso por 5-4 desde los doce pasos después de igualar 1-1 en Morón. Matías Reali abrió el marcador para el Ciclón, Tomás González consiguió el empate e Ignacio Arce atajó el remate decisivo de Alejo Córdoba.

Deportivo Riestra eliminó a San Lorenzo de la Copa Argentina al imponerse por 5-4 en la definición por penales, luego de empatar 1-1 durante los 90 minutos en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón.

Matías Reali abrió el marcador para el Ciclón a los 25 minutos, mientras que Tomás González estableció la igualdad a los 51. En la tanda, el arquero Ignacio Arce contuvo el remate de Alejo Córdoba y los cinco ejecutantes de Riestra convirtieron para asegurar la clasificación a los octavos de final.

El resultado también amargó el debut de Néstor “Pipo” Gorosito en su segundo ciclo como entrenador de San Lorenzo. Riestra, en cambio, volvió a hacerse fuerte en una definición desde los doce pasos y ahora enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata.

El partido comenzó con un desarrollo intenso y trabado. Riestra buscó presionar desde el inicio y generó una de las primeras acciones discutidas cuando Gonzalo Flores cayó dentro del área después de un cruce con Córdoba, pero el árbitro Álvaro Carranza decidió dejar continuar.

San Lorenzo respondió mediante Reali, uno de los futbolistas más activos durante la primera etapa. A los 13 minutos, el atacante desbordó por la izquierda y envió un centro hacia Rodrigo Auzmendi, aunque la defensa del Malevo consiguió despejar.

La apertura del marcador llegó a los 25. Después de un tiro libre y una serie de rebotes dentro del área, Reali encontró la pelota y sacó un zurdazo que superó a Arce para establecer el 1-0.

Con la ventaja, el Ciclón intentó controlar el encuentro, pero nunca logró imponer con claridad su juego. Riestra sostuvo la disputa física, cortó los circuitos de su rival y mantuvo el partido abierto hasta el descanso.

El entrenador Guillermo Duró realizó tres modificaciones para iniciar el complemento y encontró una respuesta inmediata. Tomás González, uno de los ingresados, apareció a los seis minutos del segundo tiempo y conectó de cabeza un envío al área para vencer a Facundo Altamirano y marcar el empate.

La igualdad cambió el desarrollo. Riestra ganó confianza y San Lorenzo comenzó a mostrarse incómodo, con dificultades para generar juego y encontrar espacios frente a una defensa numerosa.

Gorosito buscó recuperar profundidad con los ingresos de Agustín Ladstatter y Facundo Bruera. Más tarde también recurrió a Nicolás Tripichio, pero el Ciclón continuó dependiendo de acciones individuales y envíos hacia el área.

Riestra mantuvo su orden y esperó sus oportunidades para atacar. Carlos Quintana, pese a jugar con la mano izquierda vendada y necesitar atención médica durante el encuentro, fue uno de los pilares defensivos del Malevo.

San Lorenzo tuvo una última oportunidad para evitar la definición, pero Arce respondió con una intervención clave cerca del final. El empate se mantuvo hasta el cierre y la clasificación debió resolverse mediante tiros desde el punto penal.

La definición

Alexis Cuello convirtió el primer remate para San Lorenzo y Mariano Bracamonte respondió para Riestra. Luego anotaron Ezequiel Herrera y Facundo Miño, respectivamente.

La serie se quebró en el tercer disparo del Ciclón. Arce adivinó la intención de Alejo Córdoba y contuvo su ejecución. Nicolás Benegas convirtió a continuación y puso por delante al Malevo.

Nicolás Tripichio mantuvo a San Lorenzo en carrera, pero Tomás González volvió a aparecer para Riestra. Rodrigo Auzmendi anotó el cuarto penal azulgrana y dejó la definición en los pies de Milton Céliz.

El mediocampista ejecutó con precisión, convirtió el quinto remate del Malevo y selló el 5-4 definitivo, que desató el festejo de todo el plantel de Riestra.

El conjunto de Bajo Flores convirtió sus cinco penales y volvió a demostrar su fortaleza en este tipo de definiciones. San Lorenzo, que había superado las cinco series anteriores que disputó por los 16avos de final, sufrió su primera eliminación desde los doce pasos en esta instancia.

Lo que viene

Deportivo Riestra enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata en los octavos de final de la Copa Argentina. El partido todavía no tiene sede, fecha ni horario confirmados.

Antes, el Malevo debutará en el Torneo Clausura el domingo 26 de julio, a las 19.30, cuando reciba a Boca.

San Lorenzo quedó eliminado de la Copa Argentina y concentrará su actividad en el Clausura. Su primer encuentro será el sábado 25 de julio, a las 21.30, como visitante ante Lanús.