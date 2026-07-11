Flybondi profundiza su crisis: canceló uno de cada cinco vuelos en 2026 y redujo al mínimo su operación

Desde abril, la proporción de servicios suspendidos llegó al 36%. La aerolínea atravesó más de una semana sin volar, redujo drásticamente su flota activa y analiza una reanudación parcial, aunque todavía no existe un anuncio oficial con fechas y frecuencias confirmadas.

La crisis operativa y financiera de Flybondi se profundizó durante el comienzo de las vacaciones de invierno, después de varios días sin vuelos, una fuerte reducción de su flota activa y nuevas cancelaciones que volvieron a afectar a pasajeros de distintos puntos del país.

Según un relevamiento publicado por Chequeado, basado en los registros recopilados por el sitio privado failbondi.fail, la empresa programó 10.204 vuelos durante 2026 y canceló 2.081, algo más del 20% del total.

El deterioro se aceleró durante los últimos meses. Desde el 1° de abril, la proporción de vuelos cancelados llegó al 36%, muy por encima de los niveles registrados por las otras compañías que operan en el mercado argentino.

El mismo relevamiento indicó que apenas el 26,6% de los servicios salió dentro de los 15 minutos respecto del horario previsto. Además, uno de cada cinco vuelos sufrió demoras superiores a una hora y el retraso promedio alcanzó los 131 minutos.

Una flota reducida al mínimo

La capacidad operativa de Flybondi también cayó de manera pronunciada. La compañía había llegado a utilizar un promedio cercano a 19 aviones diarios en enero, pero durante las últimas semanas operó con apenas tres aeronaves en promedio.

La empresa atravesó, además, más de una semana sin realizar vuelos. Fuentes del sector vincularon esa paralización con dificultades para afrontar gastos operativos y abastecerse de combustible.

YPF confirmó que suministra combustible a Flybondi bajo la modalidad de pago anticipado, aunque no informó públicamente que hubiera interrumpido el servicio por una deuda. La aerolínea, por su parte, no respondió las consultas efectuadas por La Nación para esa publicación.

El freno de las operaciones coincidió con el fin de semana largo del 9 de Julio y el comienzo del receso escolar en varias provincias, uno de los períodos de mayor movimiento turístico del invierno.

Sanciones y pérdida de participación

Los problemas ya habían motivado la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil. En enero, el organismo labró actas de infracción contra Flybondi por cancelaciones de vuelos comerciales sin aviso previo.

Esas actuaciones dieron inicio a un sumario administrativo y podrían derivar en multas o, en los casos más graves, en la suspensión temporal o cancelación de la autorización para operar. Hasta ahora no se informó públicamente el resultado definitivo de ese proceso.

La crisis también afectó el lugar que la compañía ocupaba en el mercado de cabotaje. Flybondi había transportado el 21,7% de los pasajeros nacionales durante 2024, pero su participación cayó al 17,1% en los primeros cinco meses de este año. En el mismo período, JetSmart aumentó su cuota hasta el 22,8%.

Suspensiones y una posible vuelta parcial

En medio de la reducción operativa, la empresa comunicó internamente la ampliación de un régimen de suspensiones para tripulantes de vuelo y de cabina entre el 7 de julio y el 30 de septiembre.

El esquema contempla levantamientos temporales de esas suspensiones cuando sea necesario convocar personal para cumplir con los vuelos que puedan programarse. La comunicación también reconoció que existían haberes pendientes de pago.

Fuentes cercanas a la compañía señalaron al medio especializado Aviacionline que Flybondi podría intentar retomar parte de sus operaciones durante la semana del 13 de julio, con cuatro aviones que regresarían de procesos de mantenimiento.

Sin embargo, hasta el mediodía de este sábado la empresa no había difundido un comunicado público que confirmara el número de aeronaves, las rutas que se reactivarían ni el cronograma de vuelos. Por lo tanto, esa eventual reanudación continúa siendo una previsión atribuida a fuentes del sector y no un anuncio oficial.

Qué pueden hacer los pasajeros afectados

La ANAC permite presentar reclamos por cancelaciones, demoras mayores a cuatro horas, pérdida de conexiones y falta de asistencia por parte de una aerolínea.

Ante una reprogramación, los pasajeros tienen derecho a ser trasladados a destino mediante una alternativa ofrecida por la empresa o a solicitar el reintegro del tramo no utilizado, según las condiciones aplicables al caso.

Mientras intenta recuperar parte de su flota, Flybondi enfrenta el desafío de atender a los pasajeros perjudicados, afrontar sus compromisos financieros y reconstruir la confianza perdida. La posible vuelta de algunos aviones aliviaría parcialmente la emergencia, pero no resuelve por sí sola una crisis que combina problemas operativos, laborales, económicos y judiciales.