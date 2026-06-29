Villa Carlos Paz será sede de un Masters de Ajedrez con $1,5 millones en premios

El certamen se disputará del 9 al 12 de julio en el Estadio Arena Municipal, será válido para el ranking internacional y funcionará como semifinal del Campeonato Argentino Amateur. La programación incluirá además un torneo blitz y otro infantojuvenil.

Villa Carlos Paz recibirá del 9 al 12 de julio el Masters de Ajedrez Villa Carlos Paz, una competencia organizada por el Open Chess Tour, la Federación Argentina de Ajedrez y la Municipalidad, que reunirá durante cuatro jornadas a jugadores de distintas categorías.

El torneo principal se desarrollará en el Estadio Arena Municipal, bajo sistema suizo a siete rondas y con un ritmo de juego de 60 minutos más 30 segundos.

La competencia formará parte del circuito Open Chess Tour Silver, será válida para el ranking internacional y tendrá carácter de semifinal del Campeonato Argentino Amateur.

La organización anunció una bolsa total de 1.500.000 pesos en premios, distribuida entre la clasificación general y diferentes categorías.

El campeón recibirá 450.000 pesos, el segundo puesto 300.000 y el tercero 200.000. También habrá premios de 100.000 pesos para el mejor jugador sub-2000, sub-1700, senior mayor de 50 años, participante femenina y representante cordobés. El segundo mejor cordobés obtendrá 50.000 pesos.

Cuatro días de competencia

La actividad comenzará el jueves 9 de julio, con el acto inaugural previsto para las 14.45. La primera ronda se jugará desde las 15, mientras que la segunda comenzará a las 19.

El viernes 10, la tercera ronda se disputará a las 15 y la cuarta desde las 19.

El programa continuará el sábado 11, con la quinta ronda a las 14 y la sexta a las 18. La séptima y última ronda se jugará el domingo 12, desde las 10.

Torneos para jóvenes y especialistas en partidas rápidas

La propuesta incluirá también un Torneo de Ajedrez Infantojuvenil, que se realizará el viernes 10 de julio a partir de las 10 en el mismo escenario.

La competencia juvenil se jugará mediante sistema suizo a siete rondas, con partidas de 7 minutos más 3 segundos, y entregará premios diferenciados por categorías.

En tanto, el sábado 11, desde las 21.30, se desarrollará el Torneo Blitz de Ajedrez Villa Carlos Paz.

El certamen de partidas rápidas tendrá siete rondas bajo sistema suizo y un ritmo de 3 minutos más 2 segundos.

De esta manera, la programación combinará una competencia de ritmo pensado, válida para el circuito nacional e internacional, con espacios destinados a jóvenes jugadores y especialistas en ajedrez rápido.

Para consultas e inscripciones, la organización habilitó los contactos de Igor Dubrovich, al 11-4087-4153; Juan Durán, al 11-3330-5267; y Nahuel Santianes, al 341-2732997.