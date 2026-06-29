Villa General Belgrano celebró su selección para los Best Tourism Villages de ONU Turismo

La localidad cordobesa fue seleccionada para representar al país en la iniciativa internacional que reconoce a pueblos rurales por su desarrollo sostenible, identidad cultural y compromiso comunitario. Villa General Belgrano participará en la edición 2026 junto a otros siete destinos argentinos. En ese marco, la Municipalidad realizó una ceremonia encabezada por autoridades nacionales, provinciales y el intendente de la ciudad.

Villa General Belgrano celebró un momento histórico para su trayectoria turística al ser seleccionada para participar en los Best Tourism Villages, una iniciativa impulsada por ONU Turismo que reconoce a pueblos rurales que se destacan por su desarrollo sostenible, la preservación de su identidad cultural y el compromiso de sus comunidades con el cuidado del entorno natural.

El acto se realizó en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario y contó con la presencia del director nacional de Desarrollo y Promoción de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, Pablo Cagnoni; el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani; y el intendente de Villa General Belgrano, Oscar Santarelli.

Durante la jornada se destacó el valor de esta iniciativa internacional, impulsada por ONU Turismo, que busca reconocer a aquellos pueblos rurales que convierten al turismo en una herramienta de desarrollo económico y social, promoviendo la conservación del patrimonio cultural, natural y comunitario.

La selección fue alcanzada gracias al trabajo sostenido de Villa General Belgrano, una comunidad que a lo largo de los años consolidó un modelo turístico basado en su identidad, sus tradiciones, la preservación de su patrimonio y una gestión comprometida con la sostenibilidad.

En este sentido, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó: “La selección de Villa General Belgrano como representante de Córdoba y de la Argentina en esta instancia internacional es un reconocimiento al trabajo sostenido que realiza la localidad para preservar su identidad, potenciar sus tradiciones y consolidar un modelo de desarrollo turístico sustentable”.

Asimismo, agregó: “Córdoba tiene pueblos con enorme valor cultural, gastronómico y natural. Este tipo de programas internacionales permiten mostrar al mundo la autenticidad de nuestras comunidades y el compromiso que existe entre el sector público, privado y los vecinos para seguir creciendo de manera sostenible”.

Villa General Belgrano fue seleccionada para representar a Córdoba en la edición 2026 de los Best Tourism Villages, luego del proceso de evaluación realizado por los equipos técnicos de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, que analizaron 56 postulaciones provenientes de 19 provincias argentinas.

La localidad cordobesa integra la nómina de ocho destinos argentinos elegidos para competir en la instancia internacional, junto a Cachi (Salta), El Trapiche (San Luis), Mar de las Pampas (Buenos Aires), Puerto Pirámides (Chubut), Tafí del Valle (Tucumán), Villa Sanagasta (La Rioja) y Zenón Pereyra (Santa Fe).

La convocatoria internacional tiene como objetivo distinguir a los pueblos turísticos que expresan de manera auténtica sus tradiciones, estilos de vida y patrimonio cultural, a través de modelos de desarrollo sostenibles en términos económicos, sociales y ambientales.

La ceremonia de premiación internacional se realizará en diciembre, cuando ONU Turismo anuncie los pueblos distinguidos de la edición 2026. Esta selección representa una nueva oportunidad para posicionar a Villa General Belgrano y a Córdoba en el escenario turístico mundial, poniendo en valor la identidad de sus comunidades y el trabajo articulado entre el Estado, el sector privado y los vecinos.

El evento también contó con la presencia de los integrantes del Directorio de la Agencia Córdoba Turismo, Gabriel Musso y Héctor Colombo; además de autoridades provinciales y municipales, representantes del sector turístico, instituciones y vecinos de la localidad.