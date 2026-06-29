El Refugio Cura Brochero lanzó una campaña de ayuda urgente para evitar el cierre

La institución pidió aportes económicos para afrontar el alquiler, los servicios, la compra de alimentos y el resto de los gastos necesarios para mantener abiertas sus puertas. Es el único espacio de Villa Carlos Paz que brinda alojamiento nocturno y asistencia integral a personas en situación de calle.

El Refugio Nocturno y Hogar de Tránsito Cura Brochero lanzó una campaña urgente para reunir fondos y sostener su funcionamiento, en medio de la delicada situación económica que pone en riesgo la continuidad del único espacio de Villa Carlos Paz destinado a asistir durante la noche a personas en situación de calle.

“Necesitamos tu ayuda”, expresa la convocatoria difundida por la institución, que solicita aportes en dinero para poder mantener abiertas sus puertas y cubrir los gastos básicos de cada mes.

Las colaboraciones pueden realizarse mediante transferencia bancaria al alias REFUGIONOCTURNO.VCP.

El dinero será destinado al pago del alquiler, energía eléctrica, alimentos, gas, teléfono, medicamentos, seguros, servicio de emergencias, mantenimiento, pasajes, productos de limpieza y personal.

Una situación límite

La campaña se lanzó luego de que las autoridades del refugio advirtieran que la institución podría verse obligada a cerrar si no consigue recursos adicionales para afrontar el nuevo contrato de alquiler y el resto de sus obligaciones.

Actualmente, el espacio paga 800 mil pesos mensuales por el inmueble donde funciona, pero el valor ascenderá a un millón de pesos con la renovación.

El subsidio municipal ronda los 1.120.000 pesos, por lo que quedaría prácticamente absorbido por el costo del alquiler, sin margen suficiente para sostener los servicios, la alimentación y el resto de la asistencia cotidiana.

La referente de la institución, Alicia Barrigó, había explicado que desde mayo vienen solicitando reuniones con el intendente Esteban Avilés y otros funcionarios municipales para plantear la necesidad de actualizar la ayuda económica.

Según señaló, se presentaron notas y se realizaron llamados, pero hasta el momento de aquellas declaraciones no habían obtenido una respuesta formal.

“Es una situación muy angustiante y muy dolorosa la que estamos pasando. Necesitamos que la comunidad colabore y nos ayude económicamente, pero también necesitamos una solución más concreta que nos dé tranquilidad para seguir”, expresó Barrigó.

El único refugio nocturno de la ciudad

El Cura Brochero brinda alojamiento durante la noche, comida, duchas, ropa, elementos de higiene y acompañamiento a personas que no cuentan con un lugar donde vivir.

También ofrece orientación y contención ante distintas problemáticas sociales, y recibe derivaciones de organismos e instituciones de la ciudad.

Desde la comisión advirtieron que, sin nuevos ingresos, el espacio podría sostener su actividad apenas durante uno o dos meses más.

“Después tendremos que cerrar”, había alertado Barrigó al describir el escenario que enfrenta la institución.

Un eventual cierre dejaría sin asistencia nocturna a quienes actualmente encuentran allí un lugar donde dormir, alimentarse, higienizarse y pedir ayuda, especialmente durante los meses de bajas temperaturas.

Cómo colaborar

Quienes deseen realizar un aporte económico pueden transferir al alias REFUGIONOCTURNO.VCP.

También pueden comunicarse con la institución al teléfono 03541-429455, mediante su página de Facebook Refugio Nocturno o a través de la cuenta de Instagram refugio.nocturno.carlos.paz.

La campaña busca reunir fondos para responder a la emergencia inmediata, aunque desde el refugio insisten en que también resulta necesaria una solución institucional que permita garantizar la continuidad de una tarea social que actualmente no tiene reemplazo en Villa Carlos Paz.