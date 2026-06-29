Una nueva réplica sacudió Venezuela mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes

El movimiento, de magnitud 4,6 según el USGS, volvió a generar temor en Caracas y La Guaira, aunque no se reportaron nuevos daños. El balance de los terremotos del miércoles asciende a 1.450 muertos, 3.150 heridos y miles de personas sin localizar.

Una nueva réplica volvió a sacudir este lunes el norte de Venezuela, mientras los equipos nacionales e internacionales continúan trabajando entre los escombros dejados por los dos fuertes terremotos de la semana pasada.

El movimiento se produjo a las 7.01, hora local, con epicentro a unos 27 kilómetros al norte de Caraballeda, en la costa caribeña. El Servicio Geológico de Estados Unidos registró una magnitud de 4,6 y una profundidad cercana a los 10 kilómetros, mientras que el Servicio Geológico Colombiano la ubicó en 5,1.

El sismo fue percibido con claridad en Caracas y en el estado de La Guaira, la región más golpeada por la catástrofe. Numerosas personas abandonaron nuevamente sus viviendas y salieron a las calles ante el temor de nuevos derrumbes.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que no se habían detectado daños adicionales ni víctimas como consecuencia de esta réplica.

Desde los movimientos principales del miércoles se registraron cientos de temblores secundarios. La continuidad de la actividad sísmica mantiene en alerta a los habitantes y dificulta las tareas dentro de construcciones inestables.

El balance asciende a 1.450 muertos

La cifra oficial de víctimas llegó a 1.450 personas fallecidas y 3.150 heridas, de acuerdo con el último balance difundido por las autoridades venezolanas.

También se contabilizaron 12.721 personas desplazadas y al menos 774 edificios colapsados o gravemente dañados.

La Guaira concentra los mayores daños, con barrios enteros afectados, viviendas destruidas y edificios que debieron ser evacuados por riesgo de derrumbe. La emergencia también alcanza a sectores de Caracas y a otros estados del centro y norte del país.

El número preciso de desaparecidos todavía presenta importantes diferencias. El Gobierno informó que cientos de personas permanecen atrapadas o sin localizar, mientras que registros elaborados por organizaciones civiles reúnen decenas de miles de reportes.

Esas cifras no pueden considerarse equivalentes a víctimas confirmadas, ya que incluyen personas con las que sus familias perdieron comunicación, residentes que abandonaron sus hogares y casos que todavía deben ser verificados.

Rescates después de más de cuatro días

A pesar de que ya transcurrió el período considerado más favorable para encontrar sobrevivientes, los operativos continuaron durante toda la noche y lograron resultados que renovaron las esperanzas.

Un joven de 21 años, identificado como Aaron Levi Cantillo Vargas, fue rescatado después de permanecer 106 horas atrapado bajo los restos de un edificio en La Guaira.

La operación para liberarlo demandó unas 43 horas y contó con la participación coordinada de brigadistas venezolanos, mexicanos y salvadoreños.

También fueron encontrados con vida un padre y su hijo, quienes permanecieron durante cuatro días bajo una estructura derrumbada. Los equipos franceses y estadounidenses necesitaron alrededor de doce horas para abrir un acceso seguro y retirarlos.

Ambos presentaban signos de deshidratación y debieron recibir asistencia médica durante el propio procedimiento de extracción.

Durante el fin de semana fueron rescatadas al menos 33 personas, entre ellas varios niños y una mujer junto con su bebé de nueve meses.

Los especialistas advierten que las posibilidades de supervivencia disminuyen considerablemente después de las primeras 72 horas. Sin embargo, pueden extenderse cuando las personas atrapadas disponen de aire, agua o pequeños espacios que las protegen del peso de los escombros.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que las búsquedas no serán suspendidas mientras existan indicios de personas con vida.

Más de 2.600 rescatistas internacionales

Más de 2.600 especialistas extranjeros llegaron a Venezuela para colaborar con los equipos locales. El operativo incluye bomberos, médicos, ingenieros, expertos en estructuras colapsadas y unidades caninas.

Según las autoridades, al menos 24 países enviaron personal, maquinaria, medicamentos, alimentos y más de 500 toneladas de insumos humanitarios.

Los brigadistas trabajan principalmente en La Guaira, donde utilizan cámaras, sensores de movimiento, equipos de escucha y perros entrenados para detectar personas entre los restos de los edificios.

Argentina participa con personal especializado y binomios caninos de la Armada. Uno de esos perros, Bart, permitió localizar a dos niños atrapados al marcar la presencia de vida dentro de un túnel abierto entre los escombros.

Las operaciones avanzan con extrema precaución. Las réplicas, los cortes de electricidad y la inestabilidad de las estructuras obligan a detener periódicamente las excavaciones y revisar las condiciones de seguridad.

Refugios y evaluación de edificios

El Gobierno venezolano anunció la instalación de campamentos temporales para las familias que perdieron sus viviendas o no pueden regresar debido al riesgo estructural.

Además, se creó una comisión encargada de revisar la habitabilidad de los edificios afectados. La evaluación será necesaria antes de autorizar el regreso de miles de personas que permanecen en refugios, plazas o espacios abiertos.

Las clases continuarán suspendidas durante una semana más en las zonas alcanzadas por la emergencia. Parte de los establecimientos educativos comenzó a utilizarse como centro de alojamiento y distribución de alimentos.

En La Guaira, el suministro eléctrico había sido restablecido en aproximadamente un 75%, aunque todavía se registraban interrupciones en las comunicaciones, el agua potable y el transporte.

La prioridad continúa puesta en la búsqueda de sobrevivientes. Después llegará una segunda etapa, que incluirá la remoción de las estructuras destruidas, el alojamiento de los damnificados y la reconstrucción de una región que todavía permanece bajo amenaza de nuevas réplicas.