Temblor en Punilla: un sismo de magnitud 2,7 se sintió fuerte en Villa Carlos Paz

El movimiento ocurrió pocos minutos antes de la medianoche y tuvo una magnitud de 2,7. Fue percibido en distintas localidades de las sierras y también en algunos sectores de Córdoba capital.

Un sismo sorprendió durante la noche de este domingo a vecinos de Villa Carlos Paz y de distintas localidades del valle de Punilla.

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento se produjo exactamente a las 23:55:23, tuvo una magnitud de 2,7 y se originó a una profundidad de 22 kilómetros.

El epicentro fue localizado en la zona de Tanti, a 53 kilómetros al oeste de la ciudad de Córdoba, 41 kilómetros al noroeste de Alta Gracia y 44 kilómetros al sudoeste de La Falda.

Según la Escala de Intensidad Mercalli Modificada, el temblor alcanzó el grado III en Villa Carlos Paz y La Calera, donde fue advertido por algunas personas que se encontraban en reposo o dentro de sus viviendas.

En Cosquín, La Falda, Alta Gracia y Córdoba capital, la intensidad fue estimada entre los grados II y III. En la capital provincial, los reportes se concentraron principalmente en los pisos superiores de edificios.

El movimiento duró apenas unos segundos, pero generó numerosos comentarios y consultas de vecinos que todavía permanecían despiertos cerca de la medianoche.

Hasta la mañana de este lunes no se habían informado personas heridas ni daños materiales como consecuencia del fenómeno.

Se trata del segundo sismo leve registrado en pocos días en la misma región. El martes pasado, otro movimiento de magnitud 2,5 y con epicentro cercano a Tanti también había sido percibido en Villa Carlos Paz.