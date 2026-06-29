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Detuvieron a un joven tras una pelea frente a la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz

El joven de 20 años se resistió a la intervención policial y lesionó a uno de los efectivos que intentaba separar a los involucrados en una riña.

Un joven de 20 años fue aprehendido durante la madrugada de este lunes en la intersección de avenida San Martín y Saavedra, frente a la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz, luego de resistirse a la intervención policial y lesionar a un efectivo.

El episodio se registró alrededor de las 02:30, cuando personal policial se encontraba en la dependencia realizando la entrega de un procedimiento y observó una riña en el sector.

Según se informó, los uniformados intervinieron para separar a los involucrados, pero uno de los jóvenes hizo caso omiso a las directivas impartidas, se ofuscó y lesionó a uno de los policías durante el altercado.

Ante la situación, los efectivos procedieron a su aprehensión inmediata. El joven quedó alojado y a disposición del magistrado interviniente por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

lajornada
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