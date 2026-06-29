Capilla del Monte: lanzan una capacitación para concientizar sobre el cuidado del agua

El programa comenzará este lunes y se extenderá hasta diciembre. La propuesta busca generar conciencia sobre el ciclo del agua, la protección de las cuencas y la participación ciudadana, con el acompañamiento de instituciones académicas, organismos especializados y actores territoriales.

Capilla del Monte pondrá en marcha este lunes una propuesta de formación específica sobre el agua, las cuencas, el saneamiento y la gestión comunitaria de este recurso esencial. Se trata de un curso gratuito, con certificación oficial, titulado “El ciclo del agua en Capilla del Monte: desde la cuenca serrana hasta el consumo comunitario”.

La formación se desarrolla en el marco del programa “Embajadores del Agua” y reúne el trabajo conjunto de universidades, organismos técnicos, la Cooperativa Integral (COOPI) y organizaciones locales para abordar de manera integral la problemática del agua.

El coordinador del Ente Intermunicipal Sierras Norte y concejal de Capilla del Monte, Federico Fumiato, explicó que la propuesta surge como parte del Servicio de Vinculación Comunitaria y Educación Ambiental, creado en el marco de la nueva concesión del servicio de agua potable.

“Entendíamos que no era solo una cuestión de infraestructura o de cobranzas, sino que había que construir una nueva cultura del agua que estaba por debajo, pero que no tomaba forma institucional”, afirmó en diálogo con VillaNos Radio.

Según señaló, el programa es la continuidad de un proceso de participación ciudadana iniciado durante 2025 mediante foros vecinales, donde los habitantes pudieron plantear problemas concretos del servicio y colaborar en la elaboración de diagnósticos territoriales.

“La comunidad puede apropiarse de su servicio, por lo menos comprender cómo funciona y, a partir de ahí, tener un canal de diálogo con toda la comunidad en función de esta nueva cultura que se necesita construir”, sostuvo.

La capacitación estará compuesta por encuentros mensuales hasta diciembre. El primer módulo abordará el funcionamiento de la cuenca hídrica donde se encuentra Capilla del Monte, con el objetivo de ampliar la comprensión sobre el origen del agua y los factores ambientales que condicionan su disponibilidad.

Fumiato remarcó que muchas veces la mirada ciudadana se limita al servicio domiciliario.

“Solemos quedarnos en la canilla o con el pozo de agua, como si el agua viniera infinitamente del fondo de la tierra. Sin embargo, tiene toda una formación, un impacto del crecimiento urbano, de los incendios y de muchos otros factores que hay que comprender”, detalló.

En ese sentido, recordó que los incendios forestales y la prolongada sequía que afectaron a la región en los últimos años pusieron de manifiesto la necesidad de pensar el recurso desde una perspectiva ambiental más amplia.

El concejal destacó además la importancia de trabajar de manera conjunta entre las localidades que integran la cuenca, dejando de lado los límites administrativos. “Ni el fuego reconoce esos límites administrativos ni tampoco el agua. O lo hacemos articuladamente o terminaremos afectándonos todos”.

Como ejemplo, mencionó el comportamiento inédito que presentó el río Dolores durante el verano, situación que motivó nuevas preguntas sobre el funcionamiento integral del sistema hídrico. “No podemos no tener una explicación ni una evaluación. Cada gota de agua tiene un camino y forma parte de un ecosistema cuya salud debemos comprender en su totalidad”.

De la participación vecinal a la formación de referentes

El programa busca consolidar el trabajo realizado durante los foros barriales, donde vecinos identificaron problemas de presión, pérdidas y deficiencias en la red de agua mediante mapas participativos.

Según Fumiato, esa experiencia permitió comprobar que la participación ciudadana puede traducirse en soluciones concretas. “Cuando la gente ve que sus aportes tienen efecto, que los reclamos se transforman en acciones, la participación empieza a tomar forma y deja de ser solamente una demanda”, consideró.

Los participantes que completen la capacitación deberán elaborar un trabajo final con aplicación territorial. Las propuestas podrán consistir en diagnósticos barriales, campañas de comunicación, proyectos comunitarios o actividades educativas que luego puedan implementarse en sus barrios.

“Queremos que quienes participen se conviertan en protagonistas de esta nueva cultura del agua y multipliquen ese conocimiento dentro de sus comunidades”.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Córdoba, la Escuela del Agua de la APRHI (Administración Provincial de Recursos Hídricos) y otras instituciones educativas. Además, se proyecta ampliar la experiencia hacia otras localidades donde la COOPI presta servicios.

Fumiato explicó que el objetivo de largo plazo es avanzar hacia un instituto dedicado a la formación en gestión del agua y fortalecer una planificación regional. “No pensamos el agua solamente para hoy, sino con una mirada hacia 2050, imaginando cómo queremos que crezca Capilla del Monte y cómo vamos a cuidar este recurso en las próximas décadas”.

Fuente: VillaNos Radio