La Justicia investiga la muerte de una beba de dos meses en Villa Carlos Paz: la madre quedó detenida

La pequeña fue trasladada sin signos vitales al Hospital Sayago desde una vivienda de barrio La Quinta. La Fiscalía ordenó la aprehensión de una mujer de 27 años y aguarda los resultados de las pericias para determinar qué ocurrió.

La Justicia investiga las circunstancias que rodearon la muerte de una beba de dos meses ocurrida durante la tarde del sábado en Villa Carlos Paz. Por disposición de la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno, la madre de la pequeña quedó detenida.

El episodio fue reportado alrededor de las 16 desde una vivienda ubicada en la intersección de Los Plátanos y Los Robles, en barrio La Quinta.

Según la información policial, una mujer de 69 años alertó que su nieta no presentaba signos vitales. La beba, que se encontraba al cuidado de su madre, fue trasladada al Hospital Municipal Gumersindo Sayago, donde el personal médico constató su fallecimiento.

A partir de la intervención de la Fiscalía, el caso quedó inicialmente bajo la carátula de “muerte de etiología dudosa, posible homicidio”. Esa denominación permite investigar distintas hipótesis y no implica, por sí sola, que ya se haya determinado cómo murió la pequeña ni quién sería responsable.

La fiscalía ordenó la aprehensión de la madre, una mujer de 27 años, y dispuso una consigna policial en el lugar donde se produjo el hecho.

También se dio intervención a Policía Judicial, que deberá realizar las pericias necesarias dentro de la vivienda y analizar los elementos que puedan contribuir a reconstruir las horas previas al fallecimiento.

Uno de los puntos centrales será el resultado de la autopsia, que deberá establecer la causa y el momento aproximado de la muerte y determinar si la beba presentaba lesiones o algún otro indicador relevante para la investigación.

Los investigadores también podrán incorporar testimonios de familiares, personal sanitario y otras personas que hayan tenido contacto con la pequeña antes de su traslado al hospital.

Hasta este lunes no se había comunicado oficialmente una imputación específica contra la madre ni se habían difundido conclusiones de los estudios forenses. La mujer permanece detenida mientras la Fiscalía reúne las primeras pruebas y define su situación procesal.