Mundial 2026: Canadá hizo historia con un gol agónico y avanzó a octavos

Stephen Eustáquio marcó en el segundo minuto agregado el 1 a 0 sobre Sudáfrica. El seleccionado anfitrión consiguió su primera victoria en una fase eliminatoria y espera por Países Bajos o Marruecos.

Canadá derrotó 1 a 0 a Sudáfrica con un gol de Stephen Eustáquio en tiempo agregado y consiguió una clasificación histórica a los octavos de final del Mundial 2026.

El primer encuentro de los dieciseisavos parecía encaminado al alargue, después de un desarrollo cerrado y con pocas situaciones claras, pero el mediocampista canadiense apareció a los 90+2 minutos para desatar el festejo en Los Ángeles.

Canadá avanzó por primera vez a los octavos de final de una Copa del Mundo y consiguió también su primera victoria en una ronda eliminatoria.

Canadá buscó más, pero no encontraba el gol

El seleccionado dirigido por Jesse Marsch asumió la iniciativa frente a una Sudáfrica ordenada, que defendió cerca de su área y trató de reducir los espacios.

Las mejores oportunidades del primer tiempo llegaron poco antes del descanso. Después de un tiro de esquina, Moïse Bombito conectó un cabezazo que Aubrey Modiba despejó sobre la línea.

La jugada continuó y Tajon Buchanan remató desde corta distancia, pero el arquero Ronwen Williams evitó la apertura con el cuerpo.

Canadá reclamó además un penal por una caída de Richie Laryea dentro del área. La acción fue revisada por el VAR, aunque se mantuvo la decisión de no sancionar la infracción.

Sudáfrica apostó principalmente al orden defensivo y generó poco peligro sobre el arco de Maxime Crépeau, mientras el conjunto norteamericano acumulaba posesión sin conseguir profundidad.

El regreso de Davies cambió el ritmo

Durante el segundo tiempo, Canadá volvió a acercarse con un remate de Tani Oluwaseyi que rechazó Williams. Jonathan David intentó aprovechar el rebote, pero Mbekezeli Mbokazi realizó un despeje decisivo.

La principal novedad llegó a los 75 minutos, con el ingreso de Alphonso Davies. El capitán realizó su debut en este Mundial después de superar una lesión muscular y le aportó velocidad al ataque canadiense.

Davies participó rápidamente en varias acciones peligrosas y encontró espacios sobre la izquierda. En una de ellas habilitó a David, cuyo remate desde un ángulo cerrado fue rechazado por Williams.

Sudáfrica tuvo su mejor oportunidad cerca del final, mediante un disparo de Oswin Appollis que Crépeau consiguió desviar.

Eustáquio evitó el alargue

Cuando el partido parecía destinado a continuar durante treinta minutos más, Canadá encontró el gol de la clasificación.

Un centro desde la derecha fue rechazado de cabeza por la defensa sudafricana y la pelota quedó en la puerta del área. Eustáquio controló y sacó un potente remate bajo que se metió junto al palo izquierdo de Williams.

Sudáfrica intentó reaccionar durante los últimos minutos, pero no consiguió generar una oportunidad clara para empatar.

El pitazo final desató la celebración canadiense, que confirmó la campaña más importante de su historia mundialista.

Para Sudáfrica, la derrota significó el cierre de una participación también histórica, luego de haber superado por primera vez la fase de grupos. El encuentro fue además el último partido mundialista del entrenador Hugo Broos, de 74 años.

Canadá jugará por los octavos de final el sábado 4 de julio, desde las 14:00 de Argentina, en Houston. Su rival será el ganador del encuentro entre Países Bajos y Marruecos.